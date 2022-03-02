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    鳳梨外交 黃偉哲以台南果乾款待龐皮歐

    美國前國務卿長龐皮歐訪台，台南市長黃偉哲表達歡迎之意。（台南市府提供）

    美國前國務卿長龐皮歐訪台，台南市長黃偉哲表達歡迎之意。（台南市府提供）

    2022/03/02 10:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mr. Mike Pompeo）將於今日晚間偕夫人抵台展開為期4天的訪問，台南市長黃偉哲得知後，立刻準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐皮歐，希望龐皮歐一抵達台灣，就能品嘗到來自台南的甜蜜滋味。

    黃偉哲表示，龐皮歐向來鼎力支持台灣，在他擔任國務卿任內，通過許多對台美關係穩健發展深具意義的重要政策跟法案，他在卸任後，依然持續為台灣發聲，力挺台灣、力挺自由民主，對於這樣一位跟台灣志同道合的好朋友來訪，當然要拿出台南最引以為傲的特產來款待，在龐皮歐訪台的新聞曝光後，市府也接到熱心市民連繫希望送禮給他，展現出台南市民的熱情，基於各方考量，因此決定由他代表全體台南市民贈禮，表達台南人的歡迎之意。

    黃偉哲表示，台南果乾跟龐皮歐大有淵源，早在去年4月，龐皮歐就曾在推特上傳一張他邊玩西洋棋邊享用台南鳳梨乾的照片，掀起一股吃台南鳳梨乾、挺自由、挺民主的熱潮，這次龐皮歐親自來到台灣，特別再準備同款果乾送給他。從新聞中看到龐皮歐最近瘦身有成，這些果乾選用最好的台南水果用低溫烘烤製成，保留豐富的營養素跟自然滋味，健康又安全，可以安心享用。

    龐皮歐是美國重量級政治人物，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局（CIA）局長及聯邦眾議員等要職，長年持挺台、友台的堅定立場，他此次的來訪，充分展現台美緊密友好關係。

    龐皮歐曾貼文台南鳳梨乾。（台南市府提供）

    龐皮歐曾貼文台南鳳梨乾。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲代表台南人的熱情，致贈台南好物及鳳梨乾等伴手禮給美國前國務卿龐皮歐。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲代表台南人的熱情，致贈台南好物及鳳梨乾等伴手禮給美國前國務卿龐皮歐。（台南市府提供）

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