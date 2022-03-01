台南好！ 228連假湧逾300萬旅客

台南228三天連假人潮，中西區美食集散地仍是遊客首選熱點。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/01 22:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228連假台南好天氣，加上日系三井outlet新開幕好奇嚐鮮，台南市觀光旅遊局今（1）日表示，3天湧入逾300萬旅客，其中8成為外縣市來訪，連假兩晚平均住宿率逾9成3，市區熱門旅宿出現一房難求滿房盛況。

228三天回暖，帶動大家出遊熱情，南市觀光旅遊局估計，中西區依然是人潮排隊朝聖首選熱點，不論是國華街、海安路、河樂廣場及神農街、小西門及孔廟園區周邊等區域，市區主要幾個熱門區域景點吸引逾40萬人次走訪，日系三井outlet一開幕就吸引近14萬人次吃美食購物，成為這波連假最吸睛焦點。

安平老街、新化老街周邊也有逾20萬人次走訪，位於後壁俗女村的菁寮老街也是熱門景點，有近萬人造訪。台南主要各博物館及美術館等周邊，如山上花園水道博物館、左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區、臺南美術館及奇美博物館，逾5萬旅客入內參觀。

春節燈節活動也在228連假精彩落幕，龍崎光節空山祭是全國唯一採售票制大型光節，55天展期逾13萬觀展人次；歷年來規模最大的鹽水月津港燈節，38天展期逾110萬人次觀賞。

觀光旅遊局表示，隨著疫情穩定各項限制措施今日起逐漸鬆綁，預期台南觀光繼續加溫成長，3月5日將由世界十大最美花道白河林初埤木棉道花季首先登場，台灣國際蘭展3月26日開幕，參觀蘭展之餘，還可順遊菁寮老街、仙湖農場、烏樹林休閒園區、關子嶺溫泉區、東山咖啡公路及柳營靶場等周邊景點，與花共舞流連忘返。

台南三井outlet新開幕，吸引遊客朝聖。（記者洪瑞琴攝）

台南三井outlet「南方之塔」巨型溜滑梯是新興熱點。（記者洪瑞琴攝）

台南有遊古城味道。（記者洪瑞琴攝）

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