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    別只逛三井OUTLET！台南德安百貨租期將屆 3/4起封館出清

    台南德安百貨預於6月封館。（記者洪瑞琴攝）

    台南德安百貨預於6月封館。（記者洪瑞琴攝）

    2022/03/01 21:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應租期將屆，台南東區文化商圈地標德安百貨，預於6月封館， 3月4日起封館出清，包括日、韓名牌鞋與鍋具都有優惠便宜可挑，「瘋搶一族」的手刀要快，別只逛三井OUTLET了！

    德安百貨商場大樓「地主房東」是台糖，因為租約將於8月29日屆滿，重新公開招租，固定租金每年5080萬元，2月10日第1次開標結果，只有目前經營的德安百貨公司1家投標低於底價，只好廢標收場，台糖第2次招標，將於3月4日開標。

    因應租約將到期，德安百貨封館出清，3月4日至4月10日，萬件商品破盤價1折起；尤其是3月4日至20日，有運動休閒品牌特賣會，nike、kangol、new balance、美津濃、亞瑟士、冠軍等鞋款490元起；韓國鍋具第一品牌NEOFLAM耐用富林聯合特賣會，鍋具全面2.4折起；特賣女裝品牌有CUMAR、MOSS CLUB、MASTINA、kiki、Dailo等，以及寢具聯合特賣會。

    德安百貨表示，預計6月底封館，目前還未敲定，尚待未來合約是否順利投標承租下來，這次出清檔期推出超多經典特賣會，超低優惠價，希望消費者來搶便宜。

    此外，台南購物節抽大獎活動進入倒數，每消費100元可獲得1組抽獎序號。市府經發局說，最大獎將於3月12日抽出市值800萬元以上的2戶輕豪宅，還有燦星豪華遊艇包船住宿卷15組、現金10萬元等多項豪禮，把握機會快來台南消費，把各項豪獎抱回家！

    台南德安百貨將於3月4日起封館出清，有各家名牌優惠特賣。（德安百貨提供）

    台南德安百貨將於3月4日起封館出清，有各家名牌優惠特賣。（德安百貨提供）

    台南購物節最大獎，位於安南區九份子的輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

    台南購物節最大獎，位於安南區九份子的輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

    台南購物節最大獎，位於永康區永大路的輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

    台南購物節最大獎，位於永康區永大路的輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

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