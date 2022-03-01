長者第3劑涵蓋率差全國9％ 南市3月祭出接種送好禮

台南市針對65歲以上民眾推出接種追加劑送好禮活動，盼能提升長者完整接種3劑的意願。（南市府提供）

2022/03/01 17:07

〔記者王姝琇／台南報導〕據統計，65歲以上民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗追加劑的意願相對偏低，在台南長者施打追加劑的整體涵蓋率甚至比全國比例少9%。南市衛生局今日宣布，即日起至31日止，凡65歲以上於衛生所、診所及各接種站注射疫苗追加劑者可領取禮品；未能於公費疫苗平台完成預約者，可透過「台南打疫苗」查詢接種站場次、預約接種。

衛生局表示，截至2月底，台南完成2劑疫苗的人口涵蓋率達74.5%，且近期追加劑也迅速提升到37%左右，與全國疫苗人口涵蓋率相差不遠，但在65至74歲間的長者，接種追加劑的比例卻與全國相差9%，明顯不足。為提升長者接種第3劑意願，市府透過造冊通知65歲以上接種，3月份更祭出好禮相送，盼能提升長者施打第3劑意願。

記者隨機詢問長者接種追加劑的狀況發現，不少人認為Omicron感染者致死率低，認為施打2劑就已足夠，加上台南市疫情狀況相對穩定，也降低長者接種第3劑的意願；還有部分長輩是被家中子女「拜託」或「押著」才完成3劑。

衛生局疾管科長林曉玫強調，長者感染武漢肺炎後容易產生嚴重併發症或導致死亡，接種疫苗可降低重症或死亡風險，完整接種3劑更能大幅降低死亡率，絕對有其必要性、不容忽視。她表示，日前已造冊陸續通知長者完成接種，以彌平數位落差可能造成接種意願低落的原因，3月再推出長者接種追加劑送好禮，盼能藉此鼓勵長者接種以獲得完整保護力。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法