台南龍崎182線3天連假測速取締 警曝驚人違規數據

182線龍崎段的區間測速，3天連假違規多達323件。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/01 16:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏，常有車輛聚集、競飆，市政府加強稽查，警察局今天統計，在和平紀念日連續假期，包含區間、固定與移動式等測速照相的取締，累積違規竟多達530件。

182線龍崎段的「自摔彎」昨天發生今年以來首樁死亡車禍，引起討論；歸仁警方從5年前開始，都定期在當地安排超速取締勤務，尤其是例假日，還會與監理、環保等單位聯合稽查，希望能遏止事故。

市警局在182線龍崎段建置台南首例的區間測速系統，農曆年前順利啟用，和平紀念日的3天連假，累計違規數達323件。

市警局交通大隊也統計，在3天連假期間，當地固定與移動的測速照相，共取締了147件，強力執法。

而歸仁警方在在3天連假期間，也規劃了巡邏測速取締的勤務，累計61件。

警方強調，除了現有區間與固定等測速照相之外，也將持續輔以移動式測速照相，並依據巡查現狀，適時調整勤務，規劃執法重點區域與時段，再提升見警率，以遏止歪風。

至於182線27.6公里處已設置的三色號誌，目前台電公司尚未送電，會建請相關工程單位儘速作業，以利啟用，讓車輛經過該處能減速慢行。

市警局在龍崎182線加強測速取締勤務。（記者吳俊鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法