台灣東、西半部「無距離」 黃偉哲、饒慶鈴市政交流

台東縣長饒慶鈴（右）率領行政團隊訪問交流，台南市長黃偉哲（左）致贈台南好物表達歡迎之意。（台南市府提供）

2022/03/01 16:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台東縣長饒慶鈴今（1）日率縣府團隊拜會台南市府，市長黃偉哲也率行政團隊迎接，共同舉行「台東台南雙城市政交流會議」，就智慧城市、海綿城市等主題分享城市治理經驗，「跨山海」交流互動無距離。

黃偉哲表示，台南是文化古都、科技新城，台南也和台東同樣都是觀光城市，面積廣大且民情淳樸，南縣市合併之初財政困窘，在積極循求有效率的施政建設及多方努力下，目前債務已減少，未來市府會再找出更好辦法，讓財政及市民福祉兼顧。

黃偉哲表示，期待未來台南和台東有更多交流，相互合作、相互學習，讓雙方市政都能更上一層樓，造福百姓。

饒慶鈴表示，台東縣幅員廣闊且有2個離島（綠島及蘭嶼），面臨偏鄉人口老化嚴重、低收入戶比例最高及數位弱勢族群比例偏高等因素，近年來縣府克服各種限制，秉持「數位台東、無限可能」推動理念，營造優美的城鄉生活環境，這次造訪台南進行觀摩交流，期能汲取台南經驗，在現有基礎上，打造專屬於台東的智慧城市。

今天交流內容包括台南成立全國第1支無人機隊、智慧防汛、智慧交通等議題。南市研考會主委戴偉峻表示，台南以人為本的智慧交通發展，積極導入AI人工智慧辨識技術應用，有效降低舊城區假日壅塞情形，還有智慧防汛網實現物聯網監測水情，以科技創新方式面對極端氣候的挑戰。

台東縣政府訪問團亦參訪台南市立圖書館總館、台南美術館2館、河樂廣場及西竹圍之丘文創園區等文化公共建設。

台南市長黃偉哲（前右3）、台東縣長饒慶鈴（前右4）互率行政團隊交流，分享城市治理經驗。（台南市府提供）

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