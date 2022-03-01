完善災防網絡 南市安平區10業者簽訂災害支援協定

安平區養護機構與公所簽訂災害支援協定，區長蕭泰華（圖左）頒發感謝狀予悠然綠園安養暨長期照顧中心。（記者王姝琇攝）

2022/03/01 15:04

〔記者王姝琇／台南報導〕為充實災害收容及物資整備能量，安平區公所與旅宿業、寺廟、養護機構及商店等，10個民間單位簽訂災害支援協定。區長蕭泰華表示，非常感謝簽約業者願意於災時伸出援手，使本區災防網絡更加完善，也盼能達到拋磚引玉效果，號召更多民間業者加入災害防救體系。

市長黃偉哲表示，災害來臨時不分政府機關或民間單位均有可能遭致損害，災害防救是大家共同的責任，非僅靠公部門即可妥善應變，民間力量挹注更是重要，期許對災防工作有熱忱的業者可提供支援，共同打造安全的居住環境。

蕭泰華指出，安平區西側靠海，東側接近後甲里斷層，潛藏淹水及地震等自然災害威脅，雖已設立15處避難收容處所及2處物資儲備地點，但面對氣候變遷導致愈來愈嚴峻的災害發生，難保收容處所及儲備物資不致遭受損害。為保全本區災害防救能量，積極尋求在地業者於災時提供支援，期望透過公私協力挺過挑戰。

本次簽約依支援類別區分，簽訂災民緊急安置收容的業者，包含台南維悅酒店、台南大員皇冠假日酒店、臺邦商旅、森鼎股份有限公司及貢噶寺，分別可提供5至10間客房；簽訂弱勢災民緊急安置收容的養護機構，則有吾愛吾家養護中心及悠然綠園安養暨長期照顧中心，分別提供10床供弱勢災民使用；簽訂物資支援的商家有裝備租客、吃對顏色醬匠便當及巧品中日式餐飲店，以提供帳篷及便當熱食等物資。

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