年後香蕉價格看漲 台南大內農民歡喜收成

農曆年後香蕉價格相當不錯，台南大內蕉農歡喜收成，趁好天氣趕緊採收，賣個好價錢。（記者萬于甄攝）

2022/03/01 14:09

〔記者萬于甄／台南報導〕農曆年後，香蕉量少價揚，一級品大盤價每公斤約54元、二級品每公斤也有27元，讓不少農民相當開心，台南大內一名楊姓農民表示，種香蕉十多年，今年初價格算是多年來少見，因此，趁好天氣能採收的盡量採收，後續產量增加，香蕉價格也會慢慢回到往年均價。

台南大內以種植酪梨、木瓜等為主，香蕉種植面積約85公頃，算小面積農作物，而楊姓農民擁有約1公頃的香蕉園，往年因產量大，市場價格低，10幾年來幾乎是賠錢種香蕉，不過，今年農曆年後的價格一路攀升，讓楊姓農民直呼，總算等到好價錢。

據了解，香蕉價揚除與冬天生長緩慢，產量減少有關外，去年8月幾波連續豪大雨，屏東不少香蕉園因浸水導致香蕉株死亡，而新種的香蕉銜接不上，讓農曆年後香蕉量少價揚，不過，此時香蕉生長慢，口感吃起來特別Ｑ彈，消費者相當喜愛，雖然價格高，香蕉仍相當搶手。

楊姓農民表示，目前一級品每公斤大盤價約54元，換算每台斤約32元，價格相當不錯，一天最高可以收成約3000台斤，過陣子天氣暖和後，香蕉產量也會逐漸增加，屆時價格就會慢慢回到往年均價，因此，趁著好價錢，能採收的香蕉都盡量採收。

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