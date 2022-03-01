「史上超難考」數學A 南一中37人滿級分

台南一中考生黃芷萱（左起）、康元輔、莊庭瑋、黃羿中、莊向軒4科滿級分，校長廖財固（右3）鼓勵學生選填自己喜歡的志願。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/01 14:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新課綱第1屆學測成績今（1）日公布，被喻為「史上最難考」的數學A，台南一中考生有37人滿級分，有5名學生4科滿級分，其中莊庭瑋「雙跨」自然組與社會組，都拿4科滿級分，而他的第1志願是台大資工系，不是台大醫學系。

莊庭瑋表示，考前勤作題目當然有助於分析問題理解力，更重要的是平日培養反向思考，好像是不斷的「自己跟自己對話」，解析背後原因與解釋方式，建立正確觀念，遇難題就能迎刃而解。

莊庭瑋說，其實考招並不代表1個人真正實力，這是個過程，因為對資訊工程的興趣大於生物領域，因此第一志願會選擇台大資工系，未來可以奉獻所學。

台南一中以數理性向學生為主，今年度學測成績，數學A有37人達滿級分，自然科有95人達滿級分。人文社會學科，國文科、英文科、數學B、社會科分別有37人、54人、102人、36人達滿級分。

南一中校長廖財固表示，今年度是新課綱第1屆，因應大環境的變化，數位科技領域（傳統二類組）學生數多於生物醫農領域（傳統三類組），可見學生依照個人興趣及社會脈動選擇理想科系，鼓勵學生適性發展，選擇自己興趣填選志願，同時提醒同學關注全球議題及關懷社會正義，期盼南一中學子不但在大學升學上有好表現，更要成為適應新時代變局，具有終身學習能力的當代公民。

台南女中表現也不俗，國英數A（社自）60滿級分有3人；國英數B（社自）60滿級分3人。

台南二中表現亮眼，全校最高56級分比去年略高，國文科達前標以上252人；英文科達前標以上137人；數學A前標以上達133人；數學B達前標以上211人；自然科前標以上達130人；其中社會科頂標以上共168人，共310位學生級分達前標以上。

台南一中考生莊庭瑋，都考滿級分，第一志願台大資工系，而不是醫學系。（記者洪瑞琴攝）

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