台南龍崎182線「自摔彎」今年首起死亡車禍 男大生不治

182線龍崎段25至28公里處，因機車事故頻傳，網友稱為「自摔彎」。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/01 12:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入山區的182線台南龍崎段，道路蜿蜒、起伏，常有重機聚集、奔馳，尤其25至28公里之間，更是競飆、炫技的熱點，因失控而滑倒、撞護欄等車禍頻傳，讓網友稱為「自摔彎」，昨天當地更發生今年以來首樁死亡事故，19歲的男大生送醫不治。

被稱自摔彎的龍崎182線路段，已經靠近高雄的內門，雖然邊陲，卻是警方強力執法的重點區域，持續安排取締勤務。

歸仁警方初步統計，今年以來，當地大小車禍將近10起，昨天首例死亡事故，來自新北的黃姓男大生傷重不治。

歸仁警方調查，黃男當時騎普通重型機車由龍崎向內門方向行駛，在約28公里處，疑似過彎時失控自摔，撞擊護欄後，他彈飛至一旁的溝渠，消防隊獲報趕到時，現場已無生命徵象。

黃男被緊急送往衛福部台南醫院新化分院搶救，最後仍因傷重不治，確切的肇事原因，警方將再深入調查。

182線從龍湖宮附近起，到與高雄內門交界處，近年來，常有重機聚集競速，攝影愛好者到場追焦，騎士則藉由中央分隔島缺口，來回奔馳，甚至壓車過彎，有的更「翹孤輪」耍帥，要引起矚目，卻也讓自摔、自撞事故頻傳。

儘管市政府積極交通宣導，並配合科技執法，強力取締超速，持續開單告發，但仍有騎士罰不怕，讓警方相當無奈。

警方強調，仍將持續稽查、取締，全力遏止，也呼籲民眾遵守速限，以策安全。

182線龍崎段發生男大生自摔事故，傷重不治。（民眾提供）

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