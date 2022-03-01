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    鐵路地下化工程 台南東區府連路地下道延封到4/30

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日。（圖由南市交警大隊提供）

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日。（圖由南市交警大隊提供）

    2022/03/01 09:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕原訂為辦理台南鐵路地下化施工、封閉東區府連路車行地下道到今年2月28日，南市警交通大隊表示，鐵道局南部工程處為調整施工階段，將延長封閉府連地下道到今年4月30日止，請用路人提早因應配合管制或改道行駛。

    交通部鐵道局南部工程處為辦理「台南市區鐵路地下化計畫」C213標林森站路段地下化工程施工需要，位於東區的府連路車行地下道於2021年10月5日起封閉進行施工，原訂到今年2月28日完成施工、開放地下道通車。

    南市交警大隊表示，為配合工程整體施工考量，原規劃作業需兩次封閉府連路車行地下道，但為減少對用路人的不便，將改變施工方式並調整為1次封閉作業完成，所以修訂到今年4月30日完成施工作業、開放通車，請用路人配合預告改道指引標誌、提前改道及依照交通維持設施通行。

    警方說，考量府連路車行地下道周邊道路多為狹小巷道，不適合作為替代道路使用，因此建請用路人多利用府連路北側的東門路及南側的林森路作為東、西向往來市區的替代道路，避免車行旅程不便。施工期間會做車道封閉、實施交通管制，提醒駕駛人行經此管制路段時，提早改道，也請車輛駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，維護交通安全及行車順暢。

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日。（圖由南市交通局、交警大隊提供）

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日。（圖由南市交通局、交警大隊提供）

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日，警方提供駕駛人改道行駛路線。（圖由南市交警大隊提供）

    位於台南東區的府連路車行地下道延長封閉到今年四月三十日，警方提供駕駛人改道行駛路線。（圖由南市交警大隊提供）

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