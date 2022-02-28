全國最美山林燈節今晚落幕 台南龍崎空山祭8週湧客13萬

龍崎空山祭今晚落幕，人潮湧現，進場民眾大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

2022/02/28 20:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被網友封為「全國最美山林燈節」的台南龍崎空山祭，去年耶誕節熱鬧開展，今晚圓滿落幕，市政府文化局統計，55天、近8週的活動，累積湧入13萬人次，表現亮眼。

今年的空山祭展出時程較短，比上屆少11天，且期間曾遇到低溫、大雨的天候因素，還有停電等狀況，但購票率仍有成長。

空山祭今晚落幕，民眾依然捧場，太陽還未下山，就先到龍崎等候，天色昏暗後排隊進入，遊賞聲光效果十足的藝術創作；連日來，台電公司人員也駐點，因應突發狀況。

文化局表示，邁入第3屆的空山祭，雖然是全國唯一採售票制的大型光節，卻能持續獲得民眾認同，根據統計，今年55天的活動，整體售票率達7成5，銷售超過9萬張票，創下逾500萬票房的成績。

文化局強調，民眾的熱情，顯見願意以付費支持藝文的觀念逐年提升，並持續打響龍崎的知名度，為山城小鎮注入一股新的活力。

文化局認為，公部門破天荒連續2年在全市最少人口的行政區，以售票方式策辦大型光節活動，共賣出逾20萬張，有上千萬元的票房收入，也再次寫下新的里程碑。

今年的空山祭以「惡地伏流」為主題，整體活動延續寓言式策展，設置14件大型光景科技作品，精彩呈現，讓民眾感受魔幻般的氛圍。

龍崎空山祭今晚落幕，人潮湧現，進場民眾大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭今晚落幕，人潮湧現，進場民眾大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

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