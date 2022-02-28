台南市長選舉番外篇？矢板明夫被陳以信施壓 黃偉哲留言致意

台南市長黃偉哲到日本產經新聞台北支局長矢板明夫臉書留言，向矢板明夫致意。（截取自矢板明夫臉書）

2022/02/28 20:23

〔記者劉婉君／台南報導〕日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天在社群平台發文指出，國民黨籍立委陳以信因曾被他在臉書文章中提到，竟向產經新聞東京本社施壓。台南市長黃偉哲看到貼文後留言致意，指陳以信不敢向中國抗議、卻要求日本媒體施壓記者，他無法置信，強調「這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神」。

矢板明夫在貼文中表示，收到產經新聞東京本社轉傳陳以信的抗議信，陳以信對被提到曾被中國官媒點名為「暗獨」之事表示十分不滿，「希望社方給我施壓，讓我少說話。」

矢板明夫強調，「我雖是產經新聞的職員，但也享有個人的言論自由。媒體人追求的客觀公正，在於報導事實，不扭曲真相，而不是放棄批判精神，遇事不發表意見。」

黃偉哲留言表示，「自由之家」（Freedom House）本月公布的「2021年全球自由報告」（Freedom in the World 2021），日本和台灣名列亞洲第一、二名自由國家。台灣和日本的友好情誼，是東亞民主陣營攜手合作的重要基礎。尊重且支持包括矢板先生在內的所有新聞工作者。

矢板明夫回應感謝黃偉哲的支持。

陳以信前陣子已表態爭取國民黨提名參選下屆台南市長。

台南市長黃偉哲到日本產經新聞台北支局長矢板明夫臉書留言，向矢板明夫致意。（截取自矢板明夫臉書）

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