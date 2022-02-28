安平舊城區逢假期就塞車 南市議員參選人提2解方

對於台南安平舊部落觀光區遇假期常塞車老問題，南市議員參選人李伯利與地方人士訪談後提出兩大解方。（李伯利服務處提供）

2022/02/28 18:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區舊城區是舊城廓、道路狹隘，每逢假日車水馬龍，居民苦不堪言。台南市安平區、南區議員參選人李伯利建議以「阻絕車潮、擴大觀光景點」作為交通解方，市府可在林默娘公園、戀愛廣場、水景橋周邊辦活動，讓旅客把車停在周邊的大型停車場，花些時間走到舊城區欣賞安平海景、體驗漁村生活。

對於每逢連續假日、年節，台南安平老街、安平古堡總是擠滿旅客，觀光人潮雖為店家帶來商機，卻苦了當地居民，大批車輛常阻塞狹窄道路、令人頭疼。李伯利為找出問題癥結與解決之道，近期拜訪多名當地熱心民眾與基層員警，彙整出「阻絕車潮」及「擴大觀光景點」的策略。

李伯利表示，許多旅客開車前往安平，是沿著安平路或民權路4段，但這兩條路路幅狹窄，沿線缺乏大型停車場，只要前方車潮無法消化，後方肯定塞車，此時就要採取阻絕車潮，民權路4段往西車潮，警方必須在民權、華平路口引導車輛行駛華平路，穿越運河望月橋到五期重劃區，右轉慶平路到安億停車場；安平路的車潮，則可從安平路、健康3街口穿越運河承天橋接慶平路到安億停車場。

至於擴大觀光景點，李伯利認為，安平地區美景太多了，除了安平老街人文景致，林默娘公園周邊綠帶是狗聚最棒的地點，戀愛碼頭、觀夕平台、四草大橋更是看夕陽的好地方。他建議市府應該鼓勵民間業者在這些地方辦活動，甚至規劃假日市集，讓旅客把車輛停在安億停車場、林默娘公園停車場、城平路周邊道路，再用步行方式走進安平舊城廓，避免塞車之苦。

李伯利說，台南是文化古都，許多旅客抱持朝聖心態來訪，如何營造舒適的旅遊環境、便利的行車動線，身為東道主的市府與每位市民都責無旁貸，大家一起集思廣益、解決安平舊城廓的塞車問題，才能讓旅客體驗「台南是1個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的宜居地方」。

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