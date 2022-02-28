報平安！6台人與家眷受困烏東哈爾科夫 暫原地避難最快傍晚撤離

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續，畫面中這輛俄國裝甲運兵車27日在第二大城哈爾科夫交戰後起火燃燒。（美聯社）

2022/02/28 17:11

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓留學生、許姓商人等滯留在烏克蘭東部大城哈爾科夫，民進黨立委王定宇今天（28日）持續透過通訊軟體連絡，確認受困當地的台灣人及家眷有6人。王姓留學生說，27日透過立委與外交部協助已聯絡好撤離的車輛，但烏東戰況嚴峻、撤離路況不太安全，建議暫先在原地避難，等待安全時間再撤離。最新消息是今天下午已通知準備好了，如果確認路線安全，最快台灣時間傍晚就能出發。

27日王生、許男與另位賴姓學生3人透過台灣友人找上媒體記者與立委王定宇、陳亭妃，向外交部反映需協助脫困，外交部長吳釗燮回應會全力協助撤離，撤離專車費用由政府負擔。

王定宇表示，經他與王生、許姓商人聯繫得知，目前烏東哈爾科夫城外不時傳出槍砲聲，也有俄軍的蹤影，目前在當地生活還可以，也還能買到東西，躲在家裡基本上較安全。王生說，原本27日已聯絡好車子了，但因戰況嚴峻，不適合外出，決定暫緩撤離行動，目前就是在原地避難，等待較安全的時間再離開。

王定宇說，外交部人員已與受困烏東的台灣人保持聯繫，也大力幫忙撤僑行動，目前在確認撤離車輛（中巴），但在沒有確定撤離路線沿路都安全之前，他們研判待在當地的住家中比較安全。

王定宇與王姓留學生說，目前受困在烏東待撤離的台灣人除了王生，還有到當地訪親友的賴姓學生、許姓商人（許男有1烏克蘭籍妻子、2烏克蘭小孩），共6人等待撤離。

賴姓學生稍早在烏克蘭時間28日上午9點23分（台灣時間下午3點23分）說，外交部已透過台灣駐俄羅斯辦事處與他們協調，若沒意外，28日中午應該能搭車離開，感謝立委與台灣媒體、友人的關心與協助，目前一切平安。

立委王定宇以LINE與受困烏克蘭東部哈爾科夫的台灣王姓留學生連絡相關撤離事宜。（圖由王定宇服務處提供）

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