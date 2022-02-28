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    首頁　>　臺南市

    南市+1 歸仁家族成員同事確診

    台南案20581在南市的活動足跡場域，環保局工作人員進行清消。（南市衛生局提供）

    台南案20581在南市的活動足跡場域，環保局工作人員進行清消。（南市衛生局提供）

    2022/02/28 14:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天新增1名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，個案20581為20多歲男性，曾接種過1劑AZ疫苗，無症狀，為先前台南歸仁家族首例個案19862（長子）的同事。

    南市衛生局表示，案20581是於隔離期間採檢轉陽性確診，為歸仁家族案19862的職場接觸者。因案19862於2月15日確診，16日案20581被匡列為相關接觸者進行居家隔離，採檢結果為陰性；27日居家隔離期滿前安排採檢，結果呈現陽性，Ct值31.12。

    該案源於中油煉油廠傳染鏈高雄鳳山母子個案19732（子），因日前到台南訪友，造成歸仁家族三代同堂10人遭居家隔離，至今全家已5人染疫確診，另有5人還在隔離中。此為歸仁家族案19862（長子）的同事。

    南市衛生局表示，案20581為隔離期間確診，社區傳播風險雖然很低，但在2月14日接觸南市個案19862之後，16日上午被匡列進行居家隔離前，於南市活動範圍包含歸仁區7-11六發門市、伍誼門市、歸仁門市等地點，上述場域均已完成清消，提醒如和確診者足跡重疊或相關的市民落實自我健康監測。

    相關新聞請見︰

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    台南案20581隔離前在南市的活動足跡。（南市衛生局提供）

    台南案20581隔離前在南市的活動足跡。（南市衛生局提供）

    台南歸仁家族及案20581的確診時序及關聯圖。（南市衛生局提供）

    台南歸仁家族及案20581的確診時序及關聯圖。（南市衛生局提供）

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