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    消失的台灣美術！ 台灣基進紀念228聲援烏克蘭

    台灣基進台南黨部在南美館外手舉烏克蘭藍黃國旗顏色的「Stand With Ukraine」手牌聲援烏克蘭。（台灣基進台南黨部提供）

    台灣基進台南黨部在南美館外手舉烏克蘭藍黃國旗顏色的「Stand With Ukraine」手牌聲援烏克蘭。（台灣基進台南黨部提供）

    2022/02/28 13:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕今天是228紀念日75週年，台灣基進台南黨部在南美2館舉辦「消失的台灣美術『南薰藝韻』－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉」導覽活動，並在館外舉烏克蘭藍黃國旗顏色的「Stand With Ukraine」手牌聲援烏克蘭。

    擔任導覽講師王明彥感嘆說，不論是過去的台灣、香港，還是今日的烏克蘭，民主自由的果實，從來不是對強權者的卑躬屈膝，而是先人浴血奮鬥累積而來。

    台灣基進台南黨部表示，這次透過4位228事件經歷者陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉的作品，帶領大家重新認識台灣美術的發展史，並以文化教育的方式來紀念228。

    其中，擔任導覽講師的王明彥，為台灣師範大學藝術史碩士、台灣藝術大學書畫藝術學系博士班，曾在陳澄波文化基金會擔任研究人員，現為台灣基進台南黨部安南區市議員參選人。

    王明彥表示，這4位台灣藝術家，除了是日治時期的台南州人，也都曾經歷過228事件。今年台南黨部也特別邀請大家，以不一樣的方式闡述對於228的紀念，透過認識這4位熱愛台灣的前輩，讓台灣文化史上的眾多先輩不僅僅是一個名字，而是有血有肉的人物。

    王明彥說，期望透過今日的活動，對所有台灣人傳達228並不是「節慶」，而是「國殤日」。228作為台灣民主發展史上沉痛的代價，希望大家「毋通袂記」，也希望未來每年都能夠舉辦類似的活動。他願意以自身所學，推動這樣的歷史文化教育。

    擔任導覽講師的王明彥說，228並不是「節慶」，而是「國殤日」。（台灣基進台南黨部提供）

    擔任導覽講師的王明彥說，228並不是「節慶」，而是「國殤日」。（台灣基進台南黨部提供）

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