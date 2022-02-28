月津港燈節、龍崎空山祭今落幕 逾123萬人朝聖破紀錄

台南月津港燈節38天展期，吸引逾110萬人次參觀，創歷年新高。（圖由台南市文化局提供）

2022/02/28 12:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南月津港燈節、龍崎光節空山祭將於今天落幕，兩個燈節總計吸引逾123萬人次參觀，月津港燈節首度突破百萬參觀人次，38天展期逾110萬人次參觀；龍崎光節空山祭是全國唯一採售票制的大型光節，55天展出期間參觀人次逾13萬。

月津港燈節去年受到疫情影響停辦1年，今年邁入第10年，活動規模不僅歷年最大，展期38天也是歷年最長，包含藝術、徵件、車站、新創及巷弄等5大燈區，共展出83件作品。

而今年推動的月之美術館計畫，帶動小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客白天先到鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點深度旅遊，晚上再到月津港燈節參觀，使參觀人次也創下歷年新高。

龍崎光節空山祭雖因寒流氣候不佳、停電等因素，展期比去年短少11天，但多組作品以數位藝術結合自然地景，建構出魔幻光影場域，令人耳目一新，整體售票率達7成5，較去年微幅成長5％，售出超過9萬張票，創下逾500萬票房成績，顯示願意付費支持藝文活動的民眾逐年提升，也為龍崎打開知名度。

文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭分別被譽為台灣最美水岸、山林燈節，台南雙燈節不僅逐步奠定藝術燈節品牌，也秉持創新實驗精神，持續透過藝術策展，展現地方魅力，期盼未來能逐步建立藝文觀光產業機制，帶動青年返鄉回流及地方經濟成長。

龍崎光節空山祭為售票制的大型光節，55天展出期間有逾13萬人次參觀，寫下逾500萬元的票房成績。（圖由台南市文化局提供）

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