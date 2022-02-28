新營醫院北門分院5月完工 彩繪外觀吸睛

衛福部新營醫院北門分院整建工程預計5月完工，位於遊客往來頻繁的台17線，彩繪外牆相當吸睛。（圖由南市工務局提供）

2022/02/28 08:50

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部新營醫院北門分院整建工程預計5月完工，位於遊客往來頻繁的台17線，彩繪外牆相當吸睛。

南市工務局表示，北門分院於2012年10月遭遇祝融，全棟設施無法使用，衛福部補助3億元，由市府代辦北門分院整建及修繕工程，目前進度約達80%，預計今年5月完工，驗收後 將移交社會局設置「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」。

市府表示，考量北門區長照資源整備需求，透過申請前瞻計畫經費，衛福部同意北門分院委由市府管轄並設置多元長照資源中心。

工務局指出，北門分院包含建築物外觀整修、結構補強、內部各樓層依整修後需求及機電設施設備、建物外部用地範圍景觀設置及路線等都全新規劃，目前大部份已完工。

「北門分院長照中心」共有4層樓，1樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主。2樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等。

3、4樓為多層級住宿型長照機構，並以25人為一個單元，各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，並有利長照護理照護及管理品質。未來提供失智照顧、小規模多機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法