爭取納入西拉雅國家風景區 台南龍崎2個里可望通過

台南龍崎區的牛埔、龍船等里，可望納入西拉雅國家風景區。（記者吳俊鋒攝）

2022/02/27 22:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎因事業廢棄物掩埋場的興建計畫引發爭議，為了守護珍貴的月世界景觀，市政府成功推動了泥岩惡地的地質公園與自然保留區；而立委王定宇也向中央爭取將龍崎納入西拉雅國家風景區，已經完成審查，牛埔與龍船等2個里可望順利通過。

初步規劃納入西拉雅國家風景區的龍崎範圍為牛埔與龍船等里，以月世界地形知名，管理處強調，會根據委員們的建議，內容是否需要再修正或調整的，補強相關資料後送交中央，將儘速配合辦理，一切依行政院的公告為準。

管理處表示，該案是2020年3月王定宇邀集相關單位召開將龍崎納入西拉雅國家公園的協商會議，確立方向後，市政府也全力配合，中央與地方聯手推動。

管理處指出，西拉雅國家風景區的範圍，以國道3號東側為主，最北方是嘉義縣中埔鄉的6個村，新納入的龍崎區龍船與牛埔等2里，若完成公告，將是最南邊。

管理處參酌地方意見後，納入牛埔與龍船等2個里，日前進行專業審查，委員們評分後，達到國家風景區的標準，可望順利通過。

龍崎區長顏振羽提到，接下來若需要公所配合之處，將全力以赴，希望中央資源的挹注，有助於當地觀光的帶動。

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