為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    爭取納入西拉雅國家風景區 台南龍崎2個里可望通過

    台南龍崎區的牛埔、龍船等里，可望納入西拉雅國家風景區。（記者吳俊鋒攝）

    台南龍崎區的牛埔、龍船等里，可望納入西拉雅國家風景區。（記者吳俊鋒攝）

    2022/02/27 22:43

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎因事業廢棄物掩埋場的興建計畫引發爭議，為了守護珍貴的月世界景觀，市政府成功推動了泥岩惡地的地質公園與自然保留區；而立委王定宇也向中央爭取將龍崎納入西拉雅國家風景區，已經完成審查，牛埔與龍船等2個里可望順利通過。

    初步規劃納入西拉雅國家風景區的龍崎範圍為牛埔與龍船等里，以月世界地形知名，管理處強調，會根據委員們的建議，內容是否需要再修正或調整的，補強相關資料後送交中央，將儘速配合辦理，一切依行政院的公告為準。

    管理處表示，該案是2020年3月王定宇邀集相關單位召開將龍崎納入西拉雅國家公園的協商會議，確立方向後，市政府也全力配合，中央與地方聯手推動。

    管理處指出，西拉雅國家風景區的範圍，以國道3號東側為主，最北方是嘉義縣中埔鄉的6個村，新納入的龍崎區龍船與牛埔等2里，若完成公告，將是最南邊。

    管理處參酌地方意見後，納入牛埔與龍船等2個里，日前進行專業審查，委員們評分後，達到國家風景區的標準，可望順利通過。

    龍崎區長顏振羽提到，接下來若需要公所配合之處，將全力以赴，希望中央資源的挹注，有助於當地觀光的帶動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    設地質公園／龍崎掩埋場爭議劃句點
    2021/08/11 05:30

    設地質公園／龍崎掩埋場爭議劃句點
    龍崎掩埋場通過列保留區 環團肯定黃偉哲兌現承諾
    2021/04/14 19:28

    龍崎掩埋場通過列保留區 環團肯定黃偉哲兌現承諾

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    掩埋場「終局之戰」？台南龍崎月世界列地質公園與自然保留區
    2021/04/14 18:43

    掩埋場「終局之戰」？台南龍崎月世界列地質公園與自然保留區
    龍崎納入西拉雅有譜？「最強里長」：要先解編地目
    2021/01/24 22:00

    龍崎納入西拉雅有譜？「最強里長」：要先解編地目
    龍崎月世界納入國家風景區 「西拉雅」出手了....
    2021/01/24 20:47

    龍崎月世界納入國家風景區 「西拉雅」出手了....
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播