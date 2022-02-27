酒駕勞動犯有新頭路！ 站路口反酒駕、公墓登革熱孳清

台南市府與警局將要求酒駕易服勞動犯人要上路口等特定場所宣導反酒駕工作。（南市交警大隊提供）

2022/02/27 20:04

〔記者王俊忠／台南報導〕「易服社會勞動」是指犯罪者受6個月以下有期徒刑、拘役或罰金的宣告，得聲請以社會勞動代替入監服刑。南市酒駕犯若易服社會勞動，過去向來是配合清潔工作為大宗，但未來可能有所改變，台南街頭會出現一群手持宣導標語、著統一背心的易服勞務者，與警方一起宣導勿酒駕；公墓區也會出現服勞務人揮汗拔雜草的畫面。

台南市府近日邀集台南地檢署與市府各局處，商討除了台南殯葬管理所過去申請過的殯儀館清掃、環保局清潔隊申請的清溝、淨灘、拆解彈簧床等工作，更適合酒駕者易服勞務的工作項目，其中以警察局提出的路口及8大場所嚴禁酒駕宣導及民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。

市警局長方仰寧認為，國人對酒駕者深惡痛絕，惟酒駕者多半有投機性及成癮性，針對酒駕犯易服社會勞動者，應提供足以激發其羞恥心及警惕心的工作，藉此警方將向台南地檢署申請勞動人到路口、餐廳或八大行業易飲酒處所舉牌宣導，必要時結合交通局到學校或機關現身說法，闡述其酒駕後對家庭生活的影響，目的是要讓其在宣導同時體認到自己的酒駕不該行為。

民政局說，夏季是登革熱好發時節，尤其台南夏季炎熱，應於平時做好孳清工作，南市有15處公墓，各處公墓面積廣大、整理不易，若由酒駕社勞人協助除草及清除積水，對預防登革熱有很大助益。

南市長黃偉哲表示，1次酒駕可能造成多個家庭破碎、增加沉重的社會成本，防制酒駕是市府團隊很慎重看待的議題，市府會持續盡全力降低酒駕的發生，還給市民朋友安全的生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市府與警局將要求酒駕易服勞動犯人要上路口等特定場所宣導反酒駕工作。（南市交警大隊提供）

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