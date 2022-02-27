台南龍崎空山祭最後倒數9小時 累積遊客已達12萬人次

龍崎空山祭活動時間進入最後倒數。（記者吳俊鋒攝）

2022/02/27 13:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被網友譽為「全國最美山林燈節」的台南龍崎空山祭，將在明天晚上落幕，去年耶誕開展迄今，市政府文化局統計，累積遊客已達12萬人次，活動時間進入最後倒數的9個鐘頭，籲請民眾把握機會。

空山祭活動僅剩今、明2天，從為下午5點半起開放，到晚上10點閉園，想前往觀展的民眾，要注意時間。

228連假首日，空山祭湧入近5000人潮，由於天氣晴朗，出遊民眾相當多，歸仁警分局在活動會場週邊的182線道進入南屏路段有進行管制，呼籲民眾全力配合，以利交通疏導。

歸仁警方籲請開車前往參展民眾，沿182線往前至龍崎文衡殿停放，轉乘免費接駁巴士來回活動會場。

警方強調，民眾切勿將車輛違規停放在182線道，會影響交通安全；另外騎乘機車前往的遊客，可停放於龍崎圖書館門前與側邊，並上鎖做好防竊。

這次歸仁警分局針對活動會場的道路特性，實施管制小客車進入南屏路，並配合市政府的龍崎文衡殿停車場規劃，與免費接駁來回載送等交管措施奏效，交通頗為順暢。

警方也結合在地義交與龍興守望相助隊等民力聯手安維措施，執行防竊、交通等工作，維護活動現場安全，以及周邊道路順暢。

歸仁分局長邱顯良表示，龍崎光節歷經耶誕、元旦、春節連假等重要節日，警方與民力聯合執勤，已出動近千人次，希望大家做好自我防疫，把握展期最後機會。

歸仁警分局在182線道進行車輛管制，全力疏導。（歸仁警分局提供）

龍崎空山祭開展以來，人潮湧入。（南市文化局提供）

龍崎空山祭開展以來，人潮湧入。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法