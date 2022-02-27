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    紀念228鄭海樹案 南市議員促忠義路停車場設紀念遺址

    南市忠義路財稅局南邊停車場，原為台南工業職業學校宿舍，南市議員李啟維建議設立紀念館或紀念碑。（李啟維提供）

    南市忠義路財稅局南邊停車場，原為台南工業職業學校宿舍，南市議員李啟維建議設立紀念館或紀念碑。（李啟維提供）

    2022/02/27 13:24

    〔記者蔡文居／台南報導〕1947年的228事件不再是禁忌，一些鮮為人知檔案資料逐漸浮出檯面，民進黨台南市議員李啟維今天表示，位於南市忠義路財稅局南邊停車場，原為台南工業職業學校宿舍，為228屠殺事件之後，1951年白色恐怖鄭海樹案犧牲的有志之士的居所，建議台南市政府應於當地設立紀念館或紀念碑、紀念遺址。

    李啟維表示，當他看完鄭海樹案影片之後深受感動，其中介紹何川兄弟等人是安平何家望族子弟，他們身為一個知識分子，看到國民黨貪污腐敗228大屠殺之後挺身而出，卻招來殺身之禍，1951年6月17日在台北馬町場被槍決，臨終之前在獄中寫了一首絕命詩，從容就義不為所動，這種犧牲勇敢精神讓人為之動容，當他知道這段歷史之後，他更以做一個安平人為榮！

    李啟維說，鄭海樹案總共有33人，10人被槍決，台南人佔了大部分，何川、何秀吉、何阿水、黃瑞徵等人都是當時台南工業職業學校老師，他們都住在位於當時是進學街，現在是忠義路的學校宿舍，可惜這些宿舍已被拆掉作為停車場，如果政府能把這些宿舍按照原貌恢復作為紀念館，將有助於讓更多人了解鄭海樹等人為台灣犧牲的一切史蹟，在紀念228的同時將更具意義！

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