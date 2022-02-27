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    黃偉哲將獲提名參選連任 陳亭妃︰轉型正義恐成國民黨的提款機

    陳亭妃受訪表示，大家為的是一個價值和制度，沒有針對人，她尊重主席的最後提名。（記者蔡文居攝）

    陳亭妃受訪表示，大家為的是一個價值和制度，沒有針對人，她尊重主席的最後提名。（記者蔡文居攝）

    2022/02/27 12:37

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨選對會傳出原則同意提名台南市長黃偉哲參選連任。民進黨立委陳亭妃今天表示，大家為的是一個價值和制度，沒有針對人，她討論的是制度面的問題，尊重主席的最後提名，在提名過程中，如果制度面做得更完整，不是更好嗎？

    陳亭妃表示，她是苦口婆心，也只是建議，黨中央能否接受就由黨中央去討論了。她只是站在輔選者的角色，因她在地方很清楚，線民事件未來是否變成一個對衝的點，現在很多國民黨議員在市議會也要求黃市長要發誓，是不是抓耙子。

    她說，謝龍介很有可能成為國民黨的市長候選人，他是不是會將市議會的場景變成整個選舉的場景，到時候怎麼辦？我們是想得比較多，如果民進黨認為轉型正義的高標已經不需要了，當然我們也只能尊重，只是在可以預見未來的情勢下，預先提出建議而已。

    民進黨預定3月2日提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3人競選連任。但黨內正國會質疑黃偉哲涉「線民案」，立委陳亭妃並向選舉對策委員會提案，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」。

    陳亭妃表示，轉型正義現變成國民黨對民進黨的提款機，並對民進黨提出質疑，她認為這是很不應該。為了保護候選人、保護民進黨，應該做得更周到，而且要比別的政黨更高標來要求參選人。

    她說，在選戰愈來愈接近時，這是否會變成國民黨的提款機，這是我們擔心的。如果在不了解候選人的狀況下，那要我們如何幫候選人辯護？把事情做到位，絕對是保護人，讓2022不要重蹈2018高雄市長選舉的覆轍。

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