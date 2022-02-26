為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    第3劑涵蓋率逾35％ 台南2/28-3/6再開20場中大型接種站

    台南市將於2月28日至3月6日期間加開20場次疫苗追加劑接種站。（資料照）

    台南市將於2月28日至3月6日期間加開20場次疫苗追加劑接種站。（資料照）

    2022/02/26 21:16

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局表示，台南第3劑追加劑涵蓋率已超過3成5，將於2月28日至3月6日期間，在轄內16個行政區加開20場次的莫德納或BNT疫苗追加劑接種站，以提升涵蓋率，建立更完整的社區防線。

    截至25日統計，台南市第1劑疫苗涵蓋率達81％，第二劑74.2％，基礎加強劑1.1％、追加劑34.9％。衛生局表示，228連假接種疫苗不中斷，公費疫苗預約平台第24期將於28日開打，市府也同步加開接種站，目前台南市整體疫苗打氣還算不錯，228連假前1天（25日）單日就有近2.7萬人接種；可望在第24期施打期間，突破40％以上的追加劑涵蓋率。

    此次加開疫苗追加劑接種站，包括六甲、官田、佳里、七股、將軍、新市、西港、南區、學甲、善化、北區、中西、東山、鹽水、永康、安平等16個行政區，共計20場次，台南市民即日起可透過「台南打疫苗」 平台預約。

    衛生局指出，指揮中心已宣布3月7日起，居家隔離及入境居家檢疫天數縮短為10日；居家隔離以1人1室為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意，或地方單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離；考量Omicron變異株特性，國內未來將走向經濟防疫新模式，呼籲市民應儘快接種疫苗追加劑，建立自身的免疫保護力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

    台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

    台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

    台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭確診者北市足跡曝光 連逛3家百貨公司
    2022/02/26 20:36

    宜蘭確診者北市足跡曝光 連逛3家百貨公司
    再增7名境外移入學生確診 總數增至1151人
    2022/02/26 19:48

    再增7名境外移入學生確診 總數增至1151人

    台中哪區成自住客新選擇？
    台中驗船師打3劑仍確診 南投足跡曝光
    2022/02/26 18:30

    台中驗船師打3劑仍確診 南投足跡曝光
    火鍋店員工確診+1居隔9人 宜縣衛局：足跡重疊速篩檢
    2022/02/26 15:55

    火鍋店員工確診+1居隔9人 宜縣衛局：足跡重疊速篩檢

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    本土+6、境外移入+63 ！桃園一家三口確診 感染源待釐清
    2022/02/26 14:31

    本土+6、境外移入+63 ！桃園一家三口確診 感染源待釐清
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播