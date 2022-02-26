第3劑涵蓋率逾35％ 台南2/28-3/6再開20場中大型接種站

台南市將於2月28日至3月6日期間加開20場次疫苗追加劑接種站。（資料照）

2022/02/26 21:16

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局表示，台南第3劑追加劑涵蓋率已超過3成5，將於2月28日至3月6日期間，在轄內16個行政區加開20場次的莫德納或BNT疫苗追加劑接種站，以提升涵蓋率，建立更完整的社區防線。

截至25日統計，台南市第1劑疫苗涵蓋率達81％，第二劑74.2％，基礎加強劑1.1％、追加劑34.9％。衛生局表示，228連假接種疫苗不中斷，公費疫苗預約平台第24期將於28日開打，市府也同步加開接種站，目前台南市整體疫苗打氣還算不錯，228連假前1天（25日）單日就有近2.7萬人接種；可望在第24期施打期間，突破40％以上的追加劑涵蓋率。

此次加開疫苗追加劑接種站，包括六甲、官田、佳里、七股、將軍、新市、西港、南區、學甲、善化、北區、中西、東山、鹽水、永康、安平等16個行政區，共計20場次，台南市民即日起可透過「台南打疫苗」 平台預約。

衛生局指出，指揮中心已宣布3月7日起，居家隔離及入境居家檢疫天數縮短為10日；居家隔離以1人1室為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意，或地方單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離；考量Omicron變異株特性，國內未來將走向經濟防疫新模式，呼籲市民應儘快接種疫苗追加劑，建立自身的免疫保護力。

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台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

台南市政府同步於第24期疫苗施打期間加開20場次中大型接種站，範圍涵蓋16個行政區。（南市府提供）

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