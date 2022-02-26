台南長照2.0分擔照顧壓力 助弱勢家庭喘息

台南長照2.0提供服務資源，分擔家庭照顧壓力。（南市社會局提供）

2022/02/26 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鄭先生自小有智能障礙，原本由母親照料，但老母逐漸年邁不堪負荷，曾一度壓力大到想輕生，幸好及時被發現救活，如今在社福長照資源挹注下，走過難關重拾生活。

51歲鄭先生自小即有智能障礙，領有極重度身心障礙證明，平日意識混亂，無法言語表達，常會不自主敲打身體或敲打家具發出聲響，日夜顛倒，而且無法自行吃飯需要餵食，又有大小便失禁情形，日常起居全由76歲的老母親協助。

然而，鄭老太太因年邁體弱，不堪照顧壓力沉重，曾於2017年欲輕生，所幸及時被發現未釀成遺憾，因此鄭先生的大哥將弟弟與母親接至家中同住，協助照顧，並向南市社會局申請長照服務，經照管專員到家訪視評估後，安排居家服務及喘息服務，鄭家生活步調漸恢復平穩，鄭大哥也非常感謝在心。

在傳統的家族觀念下，多數民眾仍選擇自行擔起失能親人的照護責任，但個人的力量有限，長時間照顧失能或生病的家人，是一條艱辛且漫長之路。

南市社會局表示，台南長照需求人口推估數6萬6174人，目前已使用長照服務2萬5980人，長照2.0有許多資源利用，例如居家服務、喘息服務、日間照顧等，減輕許多家庭照顧壓力，有需求的民眾可善加利用。

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