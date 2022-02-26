為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    鹿耳門聖母廟「春牛火化」 春牛灰通寶御守贈信眾

    市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮攜手鞭春牛12鞭。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮攜手鞭春牛12鞭。（記者王姝琇攝）

    2022/02/26 19:34

    〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟今天舉行恭化春牛儀式，由市長黃偉哲鞭春牛12鞭、頌唱鞭春讚後，將壬寅年春牛神火化送返天庭，這也是40多年2度因武漢肺炎疫情關係，將「搶春牛」改為「化春牛」儀式。國際高空煙火秀則改到4月3日施放。

    民俗迎春有摸春牛、鞭春牛、恭送春牛返回天庭等儀式，但近年因防疫關係多項相關活動都延辦，黃偉哲致詞時表示，今年要讓春牛神回天庭來報告好日子，所以依古禮鞭春牛12下，祈願國泰民安、風調雨順，我們防疫可以順利繼續「加零」，讓百姓生活儘快恢復正常，也祝大家有好的1年，虎虎生風、虎年行大運。

    針對指揮中心公布3月份起若干措施解封，黃偉哲強調，有信心樂觀看待，目前為止希望可以繼續「加零」，市府也尊重中央的規定逐步配合降級解放，迎來台灣經濟防疫新生活模式，但也要仰賴民眾日常務必落實勤洗手等基本防疫措施！

    正統鹿耳門聖母廟「迓春牛」的歷史，自1978年起迄今已傳承40多年，2018年榮獲為無形文化資產─台南市定民俗，但因疫情關係，已連續2年改採恭化春牛方式進行。今年更禮聘獲文資處認定「糊紙技藝保存者」的道長吳文進執行隆重科儀。而每年搭配元宵節同步舉辦的國際高空煙火和炸蜂炮，已由媽祖降旨決議改到4月3日施放。

    此外，今年的「恭化春牛」典禮結合文化局辦理「創意春牛」頒獎典禮，讓整體活動更加豐富。現場民眾也搶排限量3D列印春牛鑰匙圈，另廟方也特地將春牛火化後的香灰，與加持過的五穀和通寶一起裝入平安御守，共計360份，明天下午3點後提供民眾排隊索取。

    市長黃偉哲向春牛神參拜祈求國泰民安，疫情儘速平息。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲向春牛神參拜祈求國泰民安，疫情儘速平息。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲今天出席正統鹿耳門聖母廟恭化春牛儀式。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲今天出席正統鹿耳門聖母廟恭化春牛儀式。（記者王姝琇攝）

    依照壬寅年春牛神模樣打造的限量3D列印春牛鑰匙圈。（記者王姝琇攝）

    依照壬寅年春牛神模樣打造的限量3D列印春牛鑰匙圈。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鹿耳門聖母廟2/26火化春牛 高空煙火延至4/3施放
    2022/02/23 17:13

    鹿耳門聖母廟2/26火化春牛 高空煙火延至4/3施放
    鹿耳門聖母廟春牛首亮相 大年初一開光點眼「摸春牛」
    2022/01/28 20:00

    鹿耳門聖母廟春牛首亮相 大年初一開光點眼「摸春牛」

    台中哪區成自住客新選擇？
    台南聖母廟「出巡大媽」安平會香 信眾爭睹風采
    2021/10/09 19:49

    台南聖母廟「出巡大媽」安平會香 信眾爭睹風采
    台南「土城香」砂崙腳清聖宮開館 八家將替信眾收驚祭改
    2021/04/17 20:42

    台南「土城香」砂崙腳清聖宮開館 八家將替信眾收驚祭改

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播