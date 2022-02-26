鹿耳門聖母廟「春牛火化」 春牛灰通寶御守贈信眾

市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮攜手鞭春牛12鞭。（記者王姝琇攝）

2022/02/26 19:34

〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟今天舉行恭化春牛儀式，由市長黃偉哲鞭春牛12鞭、頌唱鞭春讚後，將壬寅年春牛神火化送返天庭，這也是40多年2度因武漢肺炎疫情關係，將「搶春牛」改為「化春牛」儀式。國際高空煙火秀則改到4月3日施放。

民俗迎春有摸春牛、鞭春牛、恭送春牛返回天庭等儀式，但近年因防疫關係多項相關活動都延辦，黃偉哲致詞時表示，今年要讓春牛神回天庭來報告好日子，所以依古禮鞭春牛12下，祈願國泰民安、風調雨順，我們防疫可以順利繼續「加零」，讓百姓生活儘快恢復正常，也祝大家有好的1年，虎虎生風、虎年行大運。

針對指揮中心公布3月份起若干措施解封，黃偉哲強調，有信心樂觀看待，目前為止希望可以繼續「加零」，市府也尊重中央的規定逐步配合降級解放，迎來台灣經濟防疫新生活模式，但也要仰賴民眾日常務必落實勤洗手等基本防疫措施！

正統鹿耳門聖母廟「迓春牛」的歷史，自1978年起迄今已傳承40多年，2018年榮獲為無形文化資產─台南市定民俗，但因疫情關係，已連續2年改採恭化春牛方式進行。今年更禮聘獲文資處認定「糊紙技藝保存者」的道長吳文進執行隆重科儀。而每年搭配元宵節同步舉辦的國際高空煙火和炸蜂炮，已由媽祖降旨決議改到4月3日施放。

此外，今年的「恭化春牛」典禮結合文化局辦理「創意春牛」頒獎典禮，讓整體活動更加豐富。現場民眾也搶排限量3D列印春牛鑰匙圈，另廟方也特地將春牛火化後的香灰，與加持過的五穀和通寶一起裝入平安御守，共計360份，明天下午3點後提供民眾排隊索取。

市長黃偉哲向春牛神參拜祈求國泰民安，疫情儘速平息。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲今天出席正統鹿耳門聖母廟恭化春牛儀式。（記者王姝琇攝）

依照壬寅年春牛神模樣打造的限量3D列印春牛鑰匙圈。（記者王姝琇攝）

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