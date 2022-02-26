228連假衝一波！鹽水月津港燈節展期倒數 參觀人次破百萬

2022鹽水月津港燈節規模歷屆最大、作品最多、展期最長。（記者楊金城攝）

2022/02/26 17:24

〔記者楊金城／台南報導〕被譽為「最美水岸燈節」的台南鹽水月津港燈節將在228連假後落幕，今年燈節規模歷屆最大、作品最多、展期38天最長，至今天參觀人次已創下燈節舉辦10年新高，首度突破百萬人次。

台南市文化局說，2022津港燈節規模空前，以「禮物」為策展主題，5大燈區集結70組藝術團隊的83組藝術作品，帶給觀眾無與倫比的視覺饗宴。

月津港燈節在1月22日開幕當天以無人機、無人船搭配人氣天團告五人首創陸海空共演模式，創造話題，加上月之美術館在鹽水街區的燈景藝術，不管白天和晚上都吸引遊客前來賞遊鹽水。

文化局說，在永成戲院由日本藝術團隊打造的沉浸式互動投影作品《海上水族館》，預約場次場場額滿；鹽水車站燈區也結合獨特倉庫地景及新媒體藝術展演呈現的魔幻聲光場域令遊客驚喜。

月津港燈節每日啟燈時間為晚上5點30分到11點，展期最後倒數，今天228連假的首日觀展人潮，文化局粗估近4萬人，總參觀人次已破百萬。

文化局文化資源科科長陳雍杰說，月津港燈節今年邁入第10年，去年受疫情影響停辦一年，今年活動規模不僅燈區歷年最大、83件作品最多、展期38天也是歷年最長，吸客效應不錯。

此外，月之美術館帶動鹽水小鎮藝文觀光，許多遊客選擇白天就參訪鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點，夜晚再參觀月津港燈節，也帶動燈節參觀人潮。

鹽水月津港燈節吸引遊客絡繹不絕，舉辦10年首度突破百萬參觀人次。（記者楊金城攝）

鹽水永成戲院的沉浸式互動投影作品《海上水族館》，觀眾場場爆滿。（記者楊金城攝）

鹽水車站燈區結合獨特倉庫地景及新媒體藝術展演，呈現的魔幻聲光場域令遊客驚喜。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法