為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    228連假遇暖陽 台南住宿訂房逾8成

    月津港燈節愈夜愈美麗。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節愈夜愈美麗。（記者洪瑞琴攝）

    2022/02/26 16:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕擺脫連續濕冷天氣，今（26）日是228連假第1天，台南喜迎暖陽開懷露臉，南市觀旅局估計到訪赤崁及孔廟周邊主要景點有近5萬人，連假期間旅宿訂房率也有超過8成。

    台南市長黃偉哲表示，台南觀光旅遊與休閒滿意度高達近8成4，也代表台南即使面對危機衝擊，觀光旅遊不但能快速恢復，還能逆勢成長，安心防疫旅遊讓大家「有感而來」。

    南市觀旅局表示，這週末好天氣能順利出遊預期心理下，這次228連假期間台南旅宿住宿率，已有8、9成訂房率，連假第1天，市區熱門的旅宿幾乎也呈現客滿狀態，想進行兩天一夜旅遊的遊客要記得趕緊預定旅館民宿安排行程。

    南市觀旅局表示，觀光人潮湧現國華海安商圈、河樂廣場、小西門及南紡商圈逛街購物，到赤崁及孔廟文化園區周邊主要景點或巷弄漫步，估計約近5萬人走訪，新化、安平及鹽水老街，也有近1萬5千人到訪，鹽水月津港燈節已倒數計時，預估越夜越美麗人潮越來越多。

    上週冷氣團加持的大關子嶺地區依舊熱門，也有近5千人來登山運動泡湯吃雞，明（27）日關子嶺山林市集活動也將在嶺頂公園展開，現場有特色市集及音樂表演，讓遊客在山青水綠氛圍中，享受美好旅行。

    觀旅局長郭貞慧表示，特別推薦前往觀賞叫好又叫座的月津港燈節，今年展出規模是燈節歷年之最，邀請日本藝術團隊「TeamLab」，在永成戲院打造民眾可以互動體驗的投影燈區，歡迎大家來體驗。

    228連假第1天，台南國華街美食街湧現出遊人潮。（南市觀旅局提供）

    228連假第1天，台南國華街美食街湧現出遊人潮。（南市觀旅局提供）

    月津港燈節夢幻美。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節夢幻美。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

    月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    228連假首日上午蘇花路廊南下車多 交通量較去年同期增8％
    2022/02/26 14:15

    228連假首日上午蘇花路廊南下車多 交通量較去年同期增8％
    「高雄開就賺」發票登錄將破百億 3台百萬特斯拉等你抽
    2022/02/26 14:09

    「高雄開就賺」發票登錄將破百億 3台百萬特斯拉等你抽

    台中哪區成自住客新選擇？
    烏來、天祥、太魯閣、鯉魚潭停車場7成滿 公總：下午9路段易塞車
    2022/02/26 13:56

    烏來、天祥、太魯閣、鯉魚潭停車場7成滿 公總：下午9路段易塞車
    好意外！南投228連假首日遊客少 警方：群體塞怕效應
    2022/02/26 13:34

    好意外！南投228連假首日遊客少 警方：群體塞怕效應

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播