228連假遇暖陽 台南住宿訂房逾8成

月津港燈節愈夜愈美麗。（記者洪瑞琴攝）

2022/02/26 16:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕擺脫連續濕冷天氣，今（26）日是228連假第1天，台南喜迎暖陽開懷露臉，南市觀旅局估計到訪赤崁及孔廟周邊主要景點有近5萬人，連假期間旅宿訂房率也有超過8成。

台南市長黃偉哲表示，台南觀光旅遊與休閒滿意度高達近8成4，也代表台南即使面對危機衝擊，觀光旅遊不但能快速恢復，還能逆勢成長，安心防疫旅遊讓大家「有感而來」。

南市觀旅局表示，這週末好天氣能順利出遊預期心理下，這次228連假期間台南旅宿住宿率，已有8、9成訂房率，連假第1天，市區熱門的旅宿幾乎也呈現客滿狀態，想進行兩天一夜旅遊的遊客要記得趕緊預定旅館民宿安排行程。

南市觀旅局表示，觀光人潮湧現國華海安商圈、河樂廣場、小西門及南紡商圈逛街購物，到赤崁及孔廟文化園區周邊主要景點或巷弄漫步，估計約近5萬人走訪，新化、安平及鹽水老街，也有近1萬5千人到訪，鹽水月津港燈節已倒數計時，預估越夜越美麗人潮越來越多。

上週冷氣團加持的大關子嶺地區依舊熱門，也有近5千人來登山運動泡湯吃雞，明（27）日關子嶺山林市集活動也將在嶺頂公園展開，現場有特色市集及音樂表演，讓遊客在山青水綠氛圍中，享受美好旅行。

觀旅局長郭貞慧表示，特別推薦前往觀賞叫好又叫座的月津港燈節，今年展出規模是燈節歷年之最，邀請日本藝術團隊「TeamLab」，在永成戲院打造民眾可以互動體驗的投影燈區，歡迎大家來體驗。

228連假第1天，台南國華街美食街湧現出遊人潮。（南市觀旅局提供）

月津港燈節夢幻美。（記者洪瑞琴攝）

月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

月津港燈節變幻燈光。（記者洪瑞琴攝）

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