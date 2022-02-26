嘉南大圳打造水圳綠道自行車道完工 從台南騎到雲林也沒問題

農水署嘉南管理處在嘉南大圳北幹線水圳綠道自行車道設有告示牌提醒車友。（記者楊金城攝）

2022/02/26 16:18

〔記者楊金城／台南報導〕農水署嘉南管理處以1.9億元，打造嘉南大圳北幹線47公里長的水圳綠道自行車道，最近完工，民眾可騎著單車遊覽大圳的歷史風貌和田園景色，從台南騎到雲林也沒問題。

農水署嘉南管理處工務組長劉業主今天說，嘉南大圳南幹線從官田溪到曾文溪段的2·68公里長的水圳自行車道也已完工，可連結現有的山海圳步道到南幹支線直到安南區台江，而北幹線水圳自行車道從台南官田烏山頭水庫南北幹線分歧工作站可到嘉義新港，再在北港接到農水署雲林管理處打造的濁幹線水圳自行車道，騎單車可沿嘉南大圳從台南騎到經嘉義到雲林。

八田與一興建烏山頭水庫、嘉南大圳至今開工滿百年，農水署嘉南管理處處長邱清義說，為讓民眾了解嘉南大圳造福嘉南平原的農田水利事業的歷史和水圳風光，由農田水利署編列經費沿南幹線、北幹線堤岸打造水圳綠道自行車道。

嘉南大圳北幹線水圳自行車道斥資1·9億元，從官田分歧站沿北幹線堤岸建置自行車道、護欄、標示牌、休憩點、植栽，往北行經台南六甲、柳營、東山、後壁到嘉義水上、太保、新港，全長約47公里，部分自行車道為繞行水利設施，會建置在一般道路旁，如此全長超出50公里。

嘉南大圳南幹線水圳自行車道則從官田水歧站、官田溪到曾文溪段，全長約2.68公里，興建經費約1270萬元。

劉業主說，嘉南大圳北幹線、南幹線水圳自行車道第一階段已完工，未來將再進行植栽綠美化和設置導覽解說牌，讓車友遊客了解農田水利歷史。

嘉南大圳水圳自行車道開放時間為上午8到下午5點，禁止單車雙載、機動車輛（含電動輔助自行車）進出，行經渡槽橋、水利設施、坡道等須小心通行。

嘉南大圳北幹線水圳自行車道斥資1·9億元，從台南官田分歧站沿北幹線堤岸建置自行車道、護欄、標示牌、休憩點、植栽，往北到嘉義新港，全長約47公里。（記者楊金城攝）

嘉南大圳北幹線水圳自行車道斥資1·9億元，從台南官田分歧站沿北幹線堤岸建置自行車道、護欄、標示牌、休憩點、植栽，往北到嘉義新港，全長約47公里。（記者楊金城攝）

嘉南大圳北幹線水圳自行車道斥資1·9億元，從台南官田分歧站沿北幹線堤岸建置自行車道、護欄、標示牌、休憩點、植栽，往北到嘉義新港，全長約47公里。（記者楊金城攝）

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