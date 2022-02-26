鹽水硬質玉米農盼提高收購價格 農委會研議方案了

台南鹽水國產硬質玉米，目前不到1成收割，下月進入採收期。（記者楊金城攝）

2022/02/26 00:03

〔記者楊金城／台南報導〕國際原物料價格上漲，加上烏俄開戰可能的衝擊，作為飼料原料的國產硬質玉米即將採收，台南農民預估玉米售價上揚可期，盼政府以實際售價回饋農民，增加農民收入。

台南是硬質玉米第二大產地，僅次於嘉義縣，而台南鹽水就種了約2100公頃，學甲也有上千公頃，新營、後壁、下營、將軍區也有種植。

鹽水國產硬質玉米目前不到1成收割，下月進入採收期，鹽水區農會敲定從3月1日起辦理契作硬質玉米的收購集運。

農委會為鼓勵農民將休耕地轉種契作國產硬質玉米，現行契作收購，農民可獲得1分地轉作獎勵金6000元，1分地再繳售600公斤烘乾後的硬質玉米以1公斤9元保價收購，超過的產量則以餘糧收購，餘糧收購價以中央畜產會實際在市面出售國產硬質玉米的平均價格計算。

擺脫去年乾旱歉收，今年鹽水硬質玉米預估產量正常，1分地採收後乾燥約在600到800公斤間。

陳姓農民說，進口硬質玉米往年平均價格約在1公斤6、7元間，但國際原物料上漲，推升玉米價格，而農民的耕種成本增加，希望這一期作（110年二期作硬質玉米）硬質玉米的餘糧收購價格可以提高，增加農民收益。

農糧署南區分署說，現行契作主體計畫採部分回饋，部分價款當作平損基金方式，考量今年國際玉米價格高漲，隨著近期國內進口玉米船班陸續到港，未來價格波動極大，為保障農民收益，農委會正研議請契作主體將購銷加權平均價格高於1公斤9元的價差全數回饋給農民，規劃取消本期作保證收購數量每公頃6公噸的上限。

不少農民得知農委會規劃將出售國產硬質玉米的購銷加權平均價格價差全數回饋農民，十分感謝聽到農民心聲。

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