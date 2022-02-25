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    邊開車邊抽K 警瞄駕駛座驚見「一坨」毒品

    警方在姚姓男子的背包中搜出快100包毒咖啡。（警方提供）

    警方在姚姓男子的背包中搜出快100包毒咖啡。（警方提供）

    2022/02/25 22:44

    〔記者王捷／台南報導〕姚姓男子一邊開車一邊抽K菸，在等紅燈時，他覺得車內太臭拉下車窗透氣，豈料警員騎著機車剛好停在旁邊，他還來不及熄菸就被警員發現副駕駛座放了一個背包，裡面裝了滿滿「一坨」毒品，在清點以後發現裡面有90多包毒品咖啡，還有價值約10萬元、40多公克的K他命，警方懷疑姚男可能是藥頭，要求查看他的手機，不過姚男拒絕，並辯稱毒品都是他自己要吸食，沒有販賣或轉讓毒品，訊後警方將他依毒品及公共危險罪移送。

    今天上午11點多，警方在巡邏時發現姚男拉下車窗抽菸，當時車內飄出了明顯的K他命燃燒的臭味，警員立刻呼叫支援攔查姚男，在警方追問下，姚男才交出一包K毒，這時候警員又在副駕駛座上看到一個背包，背包並沒有關緊，所以看到裡面五顏六色的包裝，警方以經驗判斷，認為這個包裝很像是毒品咖啡，加上姚男又持有毒品，所以要求他打開背包。

    結果背包一打開，裡免果真裝了很多毒品咖啡包，在清點過後將近100包，他自稱是以一包500元購買，但他沒有要販賣毒品，所有毒品都是他自己要吸食，會一次買這麼多是擔心交易多次容易被逮捕，所以才一次買這麼多回家存放，警方想從他的電話紀錄中察看是否有毒品交易的證據，但姚男拒絕讓警方查看手機，訊後將他依毒品罪移送。

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