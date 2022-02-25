有感春雨！曾文水庫上游本月累積是歷來同期2.65倍

曾文水庫上游2月份以來，累積降雨是歷來同期平均的2.65倍。（記者吳俊鋒攝）

2022/02/25 19:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年春雨下得很有感！

告別連日來的濕冷，台南今天轉晴，曾文水庫上游的降雨也告一段落，水利署南區水資源局統計，2月份迄今，累積下了122毫米，是歷來同期平均的2.65倍以上。

而2月份的降雨，集中在華南雲雨區影響的19至24日，根據南水局的觀測資料，這期間曾文水庫上游累積就有113毫米。

這波鋒面為曾文水庫帶來了574萬立方米的入流量，對於目前仍供灌一期稻作的水情，小有助益。

至於供應民生用水為主的南化水庫，19至24日期間，上游累積也有86毫米，包含甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，進帳約680萬立方米。

南化水庫上游2月份以來，累積93毫米，更為歷來同期平均的4倍，在枯水季時，這波春雨帶來了小進補。

截至今晚7點，曾文水庫的水位標高是214.87公尺，蓄水率重回5成左右，連同烏山頭水庫的有效蓄水量逾3.15億立方米，相較於近5年的同期平均，還多了8700萬立方米以上。

南化水庫水位標高173.7公尺，有效蓄水量5983萬立方米，蓄水率近66.96﹪，供水穩定正常。

南水局副局長王瑋提到，降雨時，農業灌區提前間斷，也有節省出水的效益，但籲請民眾有水當思無水之苦，平時還是要多節約用水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法