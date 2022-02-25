打造全台最大船艦試驗場 台南鎮守台灣關鍵地位

成大有全台最大的拖航水槽，設在建物地底下。（台南市府提供）

2022/02/25 18:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學打造全台最長的「國家級船艦試驗水槽」，今（25）日陪同總統蔡英文參觀的台南市長黃偉哲表示，從空軍聯隊、船艦實驗場域到半導體基地，台南都是鎮守台灣的關鍵地位。

黃偉哲表示，過去成大曾受託進行潛艦壓力訊號偵測及阻力拖航試驗，在潛艦國造、國艦國造扮演重要角色，相信未來拖航水槽擴大完工後，除了在國安與產業上做出更多貢獻，也有助培養更多船舶設計人才。

立法院外交及國防委員會委員王定宇也出席活動，他會後轉述表示，這次成大拖航水槽延伸工程將擴展至將近300公尺長度的規模，讓台灣造船造艦能力從後段班追到前段班，但由於現在原物料上漲，最後的40公尺長度尚缺1億元差額預算，蔡總統聽完成大簡報後，認為這是台灣唯一最長的試驗水槽，必要設施必要做到最好，當場指示海軍單位與台灣國際造船公司設法籌措經費，並請他協助立院預算。

對於俄羅斯侵略烏克蘭，對台海情勢影響，王定宇認為「台灣絕對不是烏克蘭」，因為地緣戰略不同，台灣位於東亞要衝，對遏制中國勢力外擴，及維護印太區域安全極具重要性，戰略重要性並非位處中亞地區烏克蘭可以比擬。

王定宇並表示，藍營、統派人士趁俄國入侵烏克蘭，再度推銷92共識、和平協議，甚至荒唐到要求台灣撤除金馬駐軍，卻忘了俄羅斯這次是怎麼撕毀「明斯克停火協議」然後開打的嗎？忘了中國是怎麼毀壞對香港、西藏的承諾？藍營這樣的主張到底是為中國做工作？還是為台灣設想？台灣人民應該要看清楚，台灣唯有建構捍衛自己國家的決心和能力，加上良好的國際結構，才能讓侵略者忌憚。

目前成大拖航水槽長165公尺，是台灣第1大，延伸工程將擴展達長285公尺。（成大提供）

總統蔡英文（中）參訪成大船艦拖航實驗重點，台南市長黃偉哲（中右）、立委王定宇（中左）等人在場陪同。（台南市府提供）

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