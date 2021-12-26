獨家》杏壇蒙羞！已婚男師劈腿人妻同事不認帳 協議書露餡

涉及外遇的黃姓人妻老師，與受害的元配曾於二０二０年二月十二日約在嘉義高鐵站內會談協商。（圖：照中人物與本案當事人無關，取自GOOGLE地圖）

2021/12/26 23:39

〔記者王俊忠／台南報導〕1名已婚小學女老師控訴在另所小學教書的張姓丈夫與同校的黃姓人妻老師有外遇戀情，雖然張男與黃師都否認有劈腿性愛，但二審法官依黃師寫傳給元配的訊息、協議書提到「婚外男女交往關係、保證斷絕往來」等字句，認定黃師與張男確有不當交往關係，判黃師要賠35萬元給元配女師定讞，不得上訴。

受害的元配老師指出，2019年5月25日上午，其丈夫張男與黃姓女師約會到嘉義市保順路上「車震」，後來被她發現這事，丈夫才坦認曾利用兒子週末上午補習時，與黃師約在嘉義寬悅酒店、西市場停車場頂樓車震與性愛。

元配說，丈夫還買多項情趣用品、追求刺激性愛，並送黃師多項禮品，這些丈夫都認了、向她道歉。黃師擔心自己丈夫得知此事，曾於2020年2月12日主動約她到嘉義高鐵站見面協商；黃師坦承侵害她的配偶權、向她道歉，也在同年3月初寫1份協議書給她，協議書上黃師承認與張男有婚外交往關係，為此要向黃師求償1百萬元慰撫金。

開庭時，黃師卻僅說確與張男交好、但否認與男方有性關係，是她不堪張男妻子騷擾與威脅，她向張男反映時，張建議她虛應委蛇，為免事態擴大、影響工作與家庭，才消極同意與張妻妥協、在嘉義高鐵站與張妻會談，會退讓求和是針對與張男往來造成張妻誤會而致歉，並非承認有外遇侵權事實。

元配則搬出與黃師對話的錄音，內容有黃師說會提調校調職、離開元配生活圈、不再跟張男聯絡；黃女也曾傳訊息給張妻說「一再道歉，後悔把自己家庭搞得一團糟，盼你再考量讓我們家庭有機會重新修復，我反省、我付出代價，也希望你能放下，和解金有討論空間」。

台南高分院法官檢視黃師與張男元配的對話、傳送訊息與協議書內容，認為黃師多次提到道歉、調校，協議書寫到「婚外男女交往關係、為求家庭和諧，修補婚姻關係、黃師與張男保證斷絕往來」等情事，依社會常情，足認黃師確與張男有不當男女交往情形，才會多次尋求張妻諒解、試圖以協議解決紛爭，黃師要對張妻負起侵權賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法