送福氣！獎勵「增產」報國 媒人、陶藝家贈壺給新生兒
2021/12/26 17:26
〔記者王俊忠／台南報導〕姻緣媒人專家「素素家族」為鼓勵現代適婚男女多結婚、多生育，26日下午在台南1家飯店舉行贈送國寶陶藝家手工製茶壺活動，送給家中有2020年或2021年出生的新生兒家長們各1把陶藝家手拉胚茶壺，也象徵贈送福（壺）氣，有約30多位家長、親人帶15位新生兒到場接受贈壺（福）。
素素家族負責人黃富傳之前經由友人與家族臉書粉專宣傳要送70餘歲國寶級陶藝家翁國禎老師的手作陶壺給這兩年出生的新生兒，共有15位新生兒的家長、親人報名，甚至有外籍父母參加。今天下午，黃富傳安排數10位親子到台南煙波飯店享用下午茶及接受贈壺，氣氛溫馨。
黃富傳表示，素素家族是他母親創辦，從他母親就開始幫人家作媒，到他接手、前後有50多年作媒經驗，但台灣近幾年新生兒出生率降低、少子化，朋友提議可做回饋社會、有意義的事，雖然翁國禎年事漸高，但他身體在台南養好許多，仍能做手工拉胚壺，是現今台灣少數能手作茶壺的高齡陶藝家，於是萌生送手工茶壺給新生兒與家長的想法。
翁國禎說，他很開心能把手作作品跟新生兒、家長分享，希望拿到手工茶壺的親子也能開心。其手作壺外型與提把跟一般茶壺不同，壺嘴飽滿代表福氣滿滿、壺肚圓滿格局大、壺蓋官帽造型前程似錦、握柄粗大好拿，整體造型有步步高升寓意，希望能提升國人結婚及生育率。
黃富傳指出，明年是虎年，虎與壺又有音近之趣，他計劃今年首辦的贈壺活動能在明年擴大舉行，可能提前到中秋節過後不久舉辦，初步規劃贈送1百把手作茶壺給3歲以內的有緣新生、幼兒與家長。