送福氣！獎勵「增產」報國 媒人、陶藝家贈壺給新生兒

素素家族負責人黃富傳（前左一）協助陶藝家翁國禎（前右一）送其手作茶壺給新生兒家長。（記者王俊忠攝）

2021/12/26 17:26

〔記者王俊忠／台南報導〕姻緣媒人專家「素素家族」為鼓勵現代適婚男女多結婚、多生育，26日下午在台南1家飯店舉行贈送國寶陶藝家手工製茶壺活動，送給家中有2020年或2021年出生的新生兒家長們各1把陶藝家手拉胚茶壺，也象徵贈送福（壺）氣，有約30多位家長、親人帶15位新生兒到場接受贈壺（福）。

素素家族負責人黃富傳之前經由友人與家族臉書粉專宣傳要送70餘歲國寶級陶藝家翁國禎老師的手作陶壺給這兩年出生的新生兒，共有15位新生兒的家長、親人報名，甚至有外籍父母參加。今天下午，黃富傳安排數10位親子到台南煙波飯店享用下午茶及接受贈壺，氣氛溫馨。

黃富傳表示，素素家族是他母親創辦，從他母親就開始幫人家作媒，到他接手、前後有50多年作媒經驗，但台灣近幾年新生兒出生率降低、少子化，朋友提議可做回饋社會、有意義的事，雖然翁國禎年事漸高，但他身體在台南養好許多，仍能做手工拉胚壺，是現今台灣少數能手作茶壺的高齡陶藝家，於是萌生送手工茶壺給新生兒與家長的想法。

翁國禎說，他很開心能把手作作品跟新生兒、家長分享，希望拿到手工茶壺的親子也能開心。其手作壺外型與提把跟一般茶壺不同，壺嘴飽滿代表福氣滿滿、壺肚圓滿格局大、壺蓋官帽造型前程似錦、握柄粗大好拿，整體造型有步步高升寓意，希望能提升國人結婚及生育率。

黃富傳指出，明年是虎年，虎與壺又有音近之趣，他計劃今年首辦的贈壺活動能在明年擴大舉行，可能提前到中秋節過後不久舉辦，初步規劃贈送1百把手作茶壺給3歲以內的有緣新生、幼兒與家長。

陶藝家翁國禎（左一）說明其手作茶壺創作理念。（記者王俊忠攝）

素素家族負責人黃富傳協助陶藝家翁國禎送其手作茶壺給有緣的新生兒家長。（記者王俊忠攝）

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