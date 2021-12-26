台南安平工業區的綠洲！ 虹韻空中花園啟用

虹韻文創中心在頂樓平台設置綠屋頂，總面積達400多平方公尺，今天舉行啟用典禮。（記者蔡文居攝）

2021/12/26 16:49

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市安平工業區內的虹韻文創中心，在南市環保局的輔導下，在頂樓平台設置綠屋頂，總面積達400多平方公尺，經過半年的細心照顧，綠葉繁茂，猶如一座美麗的空中花園，今天下午舉行啟用典禮，在水泥叢林的安平工業區中，虹韻空中花園就像是工業區裡的一方綠洲。

今天的啟用典禮，包括市長黃偉哲、國策顧問黃先柱、市議員呂維胤、李啟維、前市議員李文正、台南藝文協會理事長王永順、虹韻天國花園執行⻑葉毓之、虹橋傳道會牧師林憲平等多人出席。對於水泥叢林內有這麼一座花園，與會者無不讚嘆。

黃偉哲表示，虹韻空中花園花草照顧用心，不同於以往的綠屋頂，這看起來就像一座花園、很漂亮，而且這也是節能減碳潮流的趨勢，希望大家一起來用心打造這座城市，讓台南更漂亮。

虹韻空中花園就在安平工業區虹韻文創中心的5樓及6樓平台，總綠化面積約405平方公尺，相當於122坪，除了草皮外，還種植有各式各樣的花草，虹韻文創中心希望能為節能減碳盡一份心力，並期待成為台南市民休憩的綠葉繁茂之地。

虹韻文創中心表示，環保局今年曾進行溫度分析， 有綠化的屋頂空氣溫度差為12.6°C、室內溫差為5.8°C；而無綠化的屋頂空氣溫度差則高達 17.9°C、室內溫差則為11.0°C， 可見綠化可以緩和溫度的變化，對周遭微氣候的改善是有助益。

虹韻空中花園花草照顧用心，不同於一砯的綠屋頂，看起來就像一座花園。（記者蔡文居攝）

虹韻空中花園還種植有各式各樣的花草，猶如一座小花園。（記者蔡文居攝）

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