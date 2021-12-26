年關近物價漲 南市27家知名小吃有13家部分調漲

年關近，台南市消保官訪查知名小吃店、大賣場、傳統市場、餐廳、飯店自助餐等物價。（圖由台南市政府提供）

2021/12/26 11:28

〔記者劉婉君／台南報導〕年關將近，台南市針對大賣場、傳統市場、年貨大街及知名小吃、餐廳等進行物價訪查，大賣場進口牛肉漲價約10％至20％，南市27家知名小吃店有13家調高部分品項價格，平均約漲5-20元，訪查18家速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳，也有13家已經或將於明年元旦起調整部分價格。

台南市法制處表示，自12月13日起，邀集衛生局、經濟發展局、市場處、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局台南分局等相關機關，不定期走訪南市各大賣場、傳統市場及年貨大街訪查物價，至12月25日為止，已查核全聯福利中心、好市多、家樂福、大潤發、東菜市公有市場及新化公有零售市場等6處，大賣場販售的進口牛肉受運費及需求影響，1公斤視部位調漲10-50元，約10％至20％的漲幅；麵包亦因進口麵粉漲價，各品項約調漲2元。

傳統市場攤商則表示，蔬菜價格因值產季價格平穩，甚至有下跌的情形，進口水果或鮭魚則受運價影響，價格有所調漲，肉類部分因多採國產肉品，進價雖有調漲，但擔心流失客群，故尚未反映於售價。

查訪南市27家知名小吃店，有13家調高部分品項價格，平均約漲5-20元，其餘14家則維持原售價。速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳等，至12月25日已稽查18家業者，除5家現未調漲價格外，其餘13家均已或自明年1月1日起調整部分品項售價。火鍋類套餐平均調漲10-30元，牛肉火鍋甚至有80元的漲幅；飯店自助餐則平均約有60元漲幅。黑橋牌香腸博物館、奇美食品幸福工廠等2間觀光工廠，目前均維持原售價。

法制處指出，業者針對漲價原因表示主要為反映原物料價格上升，包括進口食材因運費調漲，以及消費需求上升導致進貨商調漲價格等，其中以美國牛肉調整最高，部分餐廳並反映向大盤商購買豬肉價格有明顯調漲情形，另有少部分業者表示是為因應明年工資調漲。

台南市長黃偉哲表示，尊重市場機制及消費者選擇，但希望店家上漲幅度能多考慮照顧消費者。也呼籲消費者如發現商家有囤貨或哄抬物價現象，可打1950消費者服務專線或向市府消保官投訴。

年關近，台南市消保官訪查知名小吃店、大賣場、傳統市場、餐廳、飯店自助餐等物價。（圖由台南市政府提供）

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