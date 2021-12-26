學子立志當農夫！台南東山國小永續推展食農教育

東山國小結合青農推動食農教育，番社蔬果聯盟青農林俊儀（左）對台灣農業未來有期待。（番社蔬果聯盟提供）

2021/12/26 10:54

〔記者王涵平／台南報導〕我以後要當農夫！東山國小長期推動食農教育，讓學業成績不佳的學童因參與農務產生成就感，校長曹欽瑋今年獲全國教育創新、食米學園績優等獎項，期許結合社區、青農永續推展食農教育，讓學子能有更多元的發展。

東山國小推動食農教育4年，已連續兩年獲得農委會推動食農教育教案暨成果優選；農糧署2019年食米學園計畫在地創意獎、2020年全國評鑑績優獎，今年更獲得天下雜誌教育創新獎。

校長曹欽瑋表示，東山是農產大區，透過食材與農作，重新認識在地風土文化，以農為師，重新認識食物的珍貴，傳承古早農作的智慧，食農教育更顯重要，在東山也是一個進行式，為能深耕永續，一開始就結合社區、青農，如今已轉移至番社蔬果聯盟青農接手擴散下去，甚至今年已有東山國中可以銜接。

1位國小學科成績不佳的學生，卻對食農教育很有興趣，任何農務都積極學習，上了國中參加農藝社團，扮演小老師的角色，自豪地跟同學說「我以後要當農夫」曹欽瑋說，學生可以多元發展的成就感，這是推動食農教育的感動之一。

1位學生的母親是外配，希望孩子專注於學科成績，與父親對於孩子偏向自由發展的教育觀念不一致，孩子與父母一起參與食農教育相關課程與活動後，父母也能樂在其中。曹欽瑋發現推動食農對於親職教育有潛在影響。

番社蔬果聯盟青農林俊儀對於推動食農教育有很多元的願景，他說，學校食農教育不會受人事更迭而影響很重要，而結合社區、農民更是永續推展的關鍵之一，事實上，目前在高中、大學都有農業相關科系，可以讓對於農業有興趣的學子繼續進修，台灣農業的未來是可以期待的。

東山國小長期推動食農教育，讓學業成績不佳的學童因參與農務產生成就感，校長曹欽瑋今年獲全國教育創新獎。（記者王涵平攝）

東山國小結合青農推動食農教育，學童樂在其中。（番社蔬果聯盟提供）

東山國小校長曹欽瑋（左）與番社蔬果聯盟青農林俊儀（右）等人推動食農教育，多年連獲獎項。（記者王涵平攝）

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