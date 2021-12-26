不甩警政署規定？狂追逆向機車5公里 警撞飛噴上引擎蓋

楊姓警員看到機車逆向狂追了5公里，結果與一輛左轉車發生碰撞，噴飛到引擎蓋上。（民眾提供）

2021/12/26 00:06

〔記者王捷／台南報導〕警政署去年9月函發布追緝車輛原則，不過，台南市警二分局中正派出所楊姓警員不甩規定，只是看到逆向行駛機車就追了5公里，還橫跨分局轄區，有輛轎車左轉反應不及，與直行楊員碰撞，楊員撞噴摔上引擎蓋，女駕駛嚇了一大跳，幸好楊員只有膝蓋受傷。

警方被稱為「人民保母」，但為了抓捕壞人，在路上高速追車不慎傷到路人，相當矛盾，警政署去年9月24日發函「追緝車輛執行原則與策進作為」，要各市警局密集督導，最大的原則就是對於交通違規攔查不停，這屬於屬一般行政罰，原則上不追車，採事後舉發方式查辦，保護警員值勤安全。

另外，該函令補充，一般攔查發現可疑或受挑釁，但無犯罪事實或違禁品，無立即危險，原則不追車，不過發現犯罪事實、違禁品，或發現危害情況、民眾呼救情形，即可發動追車，警政署要求各縣市警局落實宣導。

但台南楊姓警員看到一輛機車在金華路河樂廣場附近逆向行駛，一路追到台南公園，橫跨2個分局轄區、約5公里，最後人不但沒抓到，還撞上轉彎的轎車，轎車女駕駛聲稱反應不過來，但依道路交通管理處罰條例45條第三項，如果遇到鳴笛警車未禮讓，會處6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照。

二分局聲稱，楊員會啟動追車，是因為該騎士逆向攔查不停，但實際上並未提供員警攔查的畫面，不過即使有攔查不停的情況，依據警政署函令，也不以追車為原則，同時也強調，警備車開啟警示燈、警笛執行緊急任務，可以主張道路優先權，但非絕對路權，仍應注意周遭環境交通狀況。

至於是否會對女駕駛依道交條例45條開單？警方指出，由於女駕駛無駕照，所以先針對無照部分開單，該條第三項是否開罰，需要先釐清肇事責任。

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