台南巨星耶誕演唱會熱情引爆 韓團男神車銀優大螢幕現身

台南跨年系列活動「巨星耶誕演唱會」，今晚人潮盛況。（台南市府提供）

2021/12/25 23:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南跨年系列活動「巨星耶誕演唱會」，今（25）日晚在永華市政中心西側廣場重磅登場，熱情歌迷不畏低溫與飄雨湧進會場，市長黃偉哲帶來被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優特錄影片，引發歌迷驚喜尖叫聲。

黃偉哲表示，忙了一整年後，在歲末時候快樂度過耶誕節，很開心這麼多人相聚共度，市府還與創世基金會合作發起捐發票作公益慈善活動，讓演唱會也能獻出愛心，接下來31日有跨年演唱會，卡司都很精彩，「精彩到我自己都覺得太厲害了」，盼望更多人呼朋引伴共同響應。

今晚驚喜彩蛋，由黃偉哲串場引言，播放韓團男神車銀優專為台南市問好影片。車銀優前年曾於耶誕演唱會受邀來台南演出，今年因疫情影響無法來台，但他溫柔問候「甜」到所有歌迷心崁裡。

黃偉哲也向台下歌迷催激情說，若有適當機會，將會再度邀請韓國或其他國際明星來台南演出，獲得熱烈回響。

耶誕演唱會由五堅情的成員賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、陳零九輪番上陣，除了個人獨唱，也有4人合體勁歌熱舞，並和幸運觀眾一起互動玩遊戲。鼓鼓呂思緯則帶來代表作「為愛而愛」以及今年的新歌「簽收我的心」，融化不少台下歌迷的心。

金曲天后徐佳瑩則演唱「雛形」、「真的傻」、「現在不跳舞要幹嘛」、「失落沙洲」等歌曲，動人嗓音讓台下歌迷如癡如醉，壓軸表演的頑童MJ116不愧嘻哈天團稱號，強大的氣場和音樂帶動現場氣氛到最高潮。

12月31日壓軸「好YOUNG」跨年演唱會，在市政府西側廣場，演出卡司有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、?te壞特、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D。

韓國偶像車銀優特錄影片，向歌迷們問候。（記者洪瑞琴攝）

「五堅情」成員陳零九、邱鋒澤、賴晏駒、黃偉晉（由左至右）與台下歌迷互動合影。（記者洪瑞琴攝）

台南跨年系列活動「巨星耶誕演唱會」飄雨，民眾撐傘不減熱情。（記者洪瑞琴攝）

韓國偶像車銀優特錄影片，引發歌迷驚喜尖叫聲。（記者洪瑞琴攝）

金曲天后徐佳瑩深情獻唱。（記者洪瑞琴攝）

頑童MJ116不愧嘻哈天團今晚壓軸演唱，高昂節奏帶領歌迷趕走冷空氣。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲走近群眾發送糖果。（記者洪瑞琴攝）

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