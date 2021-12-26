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    差點拿到身分證卻「被離婚」 越配聘4律師打到最高院下場更慘

    黎姓越配為了取得身分證、不想跟前夫離婚，找到漏洞聘4律師打官司到最高院。（資料照，記者王捷攝）

    黎姓越配為了取得身分證、不想跟前夫離婚，找到漏洞聘4律師打官司到最高院。（資料照，記者王捷攝）

    2021/12/26 00:31

    〔記者王捷／台南報導〕差點獲得台籍的越配黎女，冤稱今年一月沒收到判決書就「被離婚」，聘4律師打官司到最高法院，主張依民訴法，司法文書要寄給同居人或「受僱人」，但她沒住在A大樓，卻有A大樓管理室簽收司法文書，該保全不算她的「受僱人」，最高法院因此廢棄原裁定發回重審，但黎女開心不到3個月，重審時前夫王男說，司法文書會寄到A大樓，是因為他就在那邊工作，這下黎女不只拿不到身分證，還要付重審、三審的裁判費。

    王男與黎女4年前在越南結婚，同年黎女就搬來台灣，她拿到的居留證載明，與王男共同住在台南，但是王男聲稱4年來，黎女沒煮過一頓飯、洗過一次衣服，也未發生性行為，她還與其他外籍移工發生親密關係，PO在臉書上，每個月才回家幾天，王男曾與黎女溝通，豈料黎女卻冷淡回應「等拿到身分證就離婚」。

    今年1月，王男蒐證後向台南地方法院訴請離婚，雖然黎女未到庭，但法官仍判准離婚；以實務上的申請流程，外籍配偶來台至少要4年才能拿到身分證，而黎女已經在今年3月去戶政事務所申請歸化台灣籍，差一步就能拿到身分證，但今年4月黎女透過戶政事務所通知，才得知王男已經跟她離婚獲准。

    黎女氣得提出以送達問題，提出再審訴訟，認為去年她早出晚歸，離婚相關司法文書都是王男代收，她都不曉得，喪失在法庭上抗辯的機會，但是被南院駁回，認為郵差送判決書時，沒有碰到黎女，所以把判決書正本交給派出所，再由派出所去貼送達通知書，這些都有證據，所以駁回黎女訴訟。

    黎女上訴到二審台南高分院，依然被駁回，最後她聘請台南知名律師出馬，官司打到最高法院，黎女主張與離婚相關的部分司法文書，都是寄到A大樓去，但居留證上她就不是住在A大樓，依據民事訴訟法第137條，司法文書寄送時，若沒遇到當事人，可以由同居人或是「受雇者」代收，這個「受雇者」可以解釋成大樓的管理員，但她明明就沒住在A大樓，最高院合議庭認為有道理，廢棄了原判，發回高分院重審。

    但王男在重審時表示，他就在A大樓工作，會有A大樓的保全簽收，是因為母親也在大樓兼保全，因此重審時認為送達沒有問題，駁回黎女訴訟，且黎女將負擔重審、三審的費用。

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