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    另類耶誕Cosplay 迷你《超級瑪利歐》現身台南小西門廣場

    小朋友們現場帶來太鼓表演。（記者王姝琇攝）

    小朋友們現場帶來太鼓表演。（記者王姝琇攝）

    2021/12/25 16:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕誰說耶誕節只能裝扮成耶誕老人，中西區小西門廣場今日聚集數百位大、小朋友，各個都化身成經典日本電玩《超級瑪利歐》裡的角色，搭配新光新天地的積木造型耶誕樹，毫無違和感，迷你瑪莉歐造型萌翻天，吸引逛街民眾停下腳步搶拍！

    德妮文教機構於今天在小西門廣場舉辦「德妮嗨派對－聖誕嘉年華」活動，現場安排街頭藝人、市集攤商之外，還有幼兒園在校生的才藝表演，以及親子闖關遊戲；特別的是，小朋友們裝扮成瑪莉歐、路易吉、蘑菇－奇諾比奧，還有黛西公主；老師們及關主則化身大魔王－庫巴、耀西、瓦利歐等角色，整個小西門廣場宛如《超級瑪利歐》世界。

    德妮文教表示，每年皆會為在校家長舉辦熱鬧的親子主題活動，今年在台南新天地的耶誕裝置藝術「希望奇蹟耶誕王國」旁盛大舉辦，讓3個校區總計400多個孩子開心遊戲之餘，也能讓家長了解孩子平日在學校所學；今年更突發奇想以超級瑪利歐代替耶誕老人，效果十足，還有家長也一起加入Cosplay的行列，為今年的耶誕節帶來不同的趣味氛圍。

    路過民眾紛紛搶拍這些迷你版角色，家長們也大方給拍，陳姓民眾表示，沒想過耶誕節可以這樣玩，感覺完全沒有違和感；主動加入Cosplay行列的家長則說，看小朋友妝扮起來這麼可愛，索性決定今天就跟他們來個親子裝出遊；老師們則提到，為了今天的活動準備很久，現場（包括身上）有許多道具都是用紙箱做成的，希望小朋友們玩得開心！

    小朋友化身《超級瑪利歐》裡的蘑菇奇諾比奧（左）以及路易吉，迷你萌樣吸引眾人目光。（記者王姝琇攝）

    小朋友化身《超級瑪利歐》裡的蘑菇奇諾比奧（左）以及路易吉，迷你萌樣吸引眾人目光。（記者王姝琇攝）

    大人們也不惶多讓，裝扮成為《超級瑪利歐》裡的大魔王庫巴（左）和瑪莉歐，庫巴的刺龜殼等配件都是用紙箱DIY做成的。（記者王姝琇攝）

    大人們也不惶多讓，裝扮成為《超級瑪利歐》裡的大魔王庫巴（左）和瑪莉歐，庫巴的刺龜殼等配件都是用紙箱DIY做成的。（記者王姝琇攝）

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