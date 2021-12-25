南市忠靈塔、體育場牌坊列歷史建築 麻豆郭舉人宅指定古蹟

忠靈塔（第3屆全省體育會紀念塔）」，指定為歷史建築。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/25 15:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市新增3處法定文化資產，南區「忠靈塔」、體育路「第3屆全省運動會牌坊」，是大家熟悉的地標，經南市古蹟歷史建築審議會審議後，決議指定歷史建築，另「麻豆郭舉人宅」指定為古蹟。

位於南市立體育場附近的忠靈塔，係日治時期為奉祀戰亡將士而建，由台南州技師住谷茂夫設計、台灣軍司令官安藤利吉題「忠靈塔」3字。

後來，台南巿政府（未合併前）為籌辦1948年第3屆全省運動會時，改鐫刻「積健為雄」，作為「第3屆全省運動會紀念塔」。經民間提報文化資產，因其建物形式簡潔，反映當時代建築特色，且其紀念性質的轉變，亦呈現南市自日治至戰後的政治變遷，審議會將其登錄為歷史建築，並定名為「忠靈塔（第3屆全省體育會紀念塔）」。

體育路上的「第3屆全省運動會牌坊」，其上題有「台南市立體育場」，其建物形式與工法，延續日治時期裝飾藝術（Art Deco）特色，具歷史延續性，反映台南在地體育盛事歷史，亦登錄為歷史建築。

台南麻豆的大埕郭舉人宅歷史悠久，其建物可能興建於乾隆年間，建材多自福建運來，匠師亦請自中國。因家族曾出「文舉人」和「武舉人」，而被地方稱為「郭舉人宅」，目前宅前仍可見昔時設置的舉人旗杆，後代亦有郭明泉（麻豆第1位公學校訓導）、郭明昆（早稻田大學講師、哲學學者）等在地名人。

南市文化資產管理處表示，郭舉人宅係由麻豆郭家後代主動提報，過去家族歷經10幾年的溝通協調，終於整合各方意見，並成立修繕委員會，共同維護保存古厝、彰顯家族歷史。

審議會認為，郭舉人宅在建築構法、形制上皆具傳統建築元素，例如磚砌方式和鐵剪刀壁鎖，表現不同時代營造技術特色，且郭氏族人多為地方舉人、保正及教育界人士，反映麻豆大埕地區發展史縮影，將「麻豆大埕郭舉人宅」指定為古蹟。

南市南區體育路上的地標，「第3屆全省運動會牌坊」題有「台南市立體育場」，指定為歷史建築。（記者洪瑞琴攝）

「麻豆大埕郭舉人宅」指定為古蹟。（南市文化資產管理處提供）

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