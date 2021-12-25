黃偉哲就職滿3週年 防疫表揚盼讓市民過更好

台南市長黃偉哲今出席「3年有成、防疫第一」感恩表揚活動。（記者萬于甄攝）

2021/12/25 15:12

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市長黃偉哲今上任就職滿3週年，上午出席位在市圖新總館的「3年有成、防疫第一」感恩表揚活動，除表揚多位防疫有功的第一線人員外，黃偉哲也說，一路走來感謝市府團隊的努力，及市民全力的協助，未來期許市府團隊能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全世界，但防疫工作有賴全民支持與各界防疫工作人員努力，台南市政府今在市圖新總館舉辦「3年有成、防疫第一」感恩表揚活動，適逢黃偉哲就職3週年，他也細數多向施政成果，包含社會宅、水利建設及產業招商等。

黃偉哲表示，施政首要目標為打造台南成為優質宜居環境，雖碰上疫情，但從去年到今年，台南防疫工作創下六都最少的確診數，與最長加零天數，相當感謝第一線防疫人員，像是警察、消防人員及環保局等，最重要是市民朋友的配合，讓台南交出漂亮的防疫成績單。

他也說，市府3年來已減債186億，各項施政成果有賴市民的支持，未來期許市府團隊做得更好，讓市民朋友能夠過得更好，讓台南成為一個安居樂業、健康有發展的城市。

「3年有成、防疫第一」感恩表揚活動現場，永康警方也出動「大頭警察娃娃」，進行反毒、防竊、防搶、防詐騙及婦幼交通宣導，可愛萌樣也吸引小朋友目光，紛紛與大頭警察娃娃合影留念。

台南市長黃偉哲（前排中）頒獎表揚防疫人員，並與辛苦的防疫人員合影。（記者萬于甄攝）

永康警方今出動「大頭警察娃娃」，進行反毒、防竊、防搶、防詐騙及婦幼交通宣導，可愛萌樣吸引小朋友合影留念。（警方提供）

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