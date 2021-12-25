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    台南第一所國民中小學 九份子國民中小落成啟用

    九份子國民中小學今年9月正式招生，今天舉辦新建校舍落成啟用典禮。（記者王姝琇攝）

    九份子國民中小學今年9月正式招生，今天舉辦新建校舍落成啟用典禮。（記者王姝琇攝）

    2021/12/25 14:27

    〔記者王姝琇、洪瑞琴／台南報導〕歷時3年籌備興建，安南區九份子國民中小學今（25日）舉辦新建校舍工程落成啟用典禮，市長黃偉哲表示，市府編列6億257萬元經費，於九份子重劃區內籌設新學校，並如期於9月正式招生；以解決周邊學生跨區就讀問題，也可滿足未來重劃區發展後，進駐人口衍生的就讀需求。

    黃偉哲表示，近年台南發展迅速，因安南區腹地廣大、交通建設網陸續完成，吸引不少建設案投資，因而人口迅速增加，但鄰近地區僅有海佃和安慶國小2校，多年來經議員、里長及民眾的爭取，市府編列6億257萬元經費，於九份子重劃區建立這所兼具多元教學空間的永續生態校園。因應未來越來越多的人口數，市府也會持續向中央爭取經費並設法再增加校舍。

    因應九年一貫國民教育施行，台南設立第一所國民中小學，九份子國中小位在全國首座低碳示範社區，學校課程與社區規畫結合，並融入生態永續與雙語教學，有國中、國小及幼兒園，校園採綠建築設計，草地活動場取代一般PU跑道操場。教育局長鄭新輝表示，這正是108課綱期望學生能在生活中學習，體現核心素養，期望新校舍能讓在地學子提升競爭力。

    九份子國中小校長康晉源表示，九份子國中小是重劃區內指標性工程，在校園規劃之初，以鑽石級綠建築為方向，一改過去對操場的既有印象，以草地活動場取代一般PU跑道操場，呼應低碳社區的精神；未來也會透過相關課程設計，讓學生在校園中理解低碳樂活、永續宜居的精神。

    九份子國民中小學採綠建築設計，融入生態永續與雙語教學。（台南市政府提供）

    九份子國民中小學採綠建築設計，融入生態永續與雙語教學。（台南市政府提供）

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