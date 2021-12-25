消防員化身耶誕老人 圖書館設關卡教親子防災自保

善化消防分隊消防員響應耶誕佳節，今化身耶誕老人，在善化圖書館舉辦宣導活動，過程中也教導親子按壓CPR，在危急時刻自救救人，寓教於樂，吸引不少親子參加。（記者萬于甄攝）

2021/12/25 14:21

〔記者萬于甄／台南報導〕「是耶誕老公公！」台南善化區圖書館與消防局第四大隊善化分隊攜手，今舉辦「消防小尖兵」活動，適逢耶誕佳節，消防弟兄也化身小朋友最愛的耶誕老人，帶著滿滿的防火防災知識禮物，也讓親子從遊戲中加深防災正確的觀念，以期減少火災及意外的發生。

善化消防分隊長謝智任表示，消防小尖兵活動以親子共學為主軸，設計4個體驗關卡，包含搶救安妮大作戰、消防小尖兵我最靛、滅火最前線及逃生小英雄，增進民眾對火災預防的知識，同時希望從遊戲中，讓小朋友體驗消防員工作的辛勞與刺激。

過程中，小朋友及家長都換上帥氣的消防衣，除體驗消防員平時出勤身上承載的重量，親子也紛紛合影留念；活動最後有獎徵答題目則設定為用電安全常識、住警器安裝、一氧化碳中毒防範、爆竹煙火施放安全與購買須知、地震時避難逃生等問題，將防災知識向下扎根。

善化區圖書館說，此次與消防分隊合作辦理活動，受到不少親子喜愛，網路開放報名1分鐘，24組名額立刻額滿，讓不少親子熱烈期待加開名額，因此，最後共有32組親子參加，後續圖書館還會推出更多豐富的活動，歡迎大小朋友一起來同歡。

小朋友與家長一起換上消防衣，體驗消防員平時出勤身上承載的重量。（記者萬于甄攝）

台南善化區圖書館與消防局第四大隊善化分隊攜手，今舉辦「消防小尖兵」活動，吸引許多親子報名參加。（記者萬于甄攝）

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