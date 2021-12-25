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    台南市府提升管考能力 多目標智慧管理系統課程培訓

    台南市府參議王雅禾分享水利局管考經驗案例。（南市研考會提供）

    台南市府參議王雅禾分享水利局管考經驗案例。（南市研考會提供）

    2021/12/25 13:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕公部門綜合管考能力，象徵行政團隊執行力強不強，南市研究發展考核委員會舉辦多目標智慧管理系統說明暨教育訓練課程，強化各局處管考人員運用系統的能力，提升市府專案管理績效。

    研考會主委戴偉峻說，市府非常重視專案管制效率，建置系統採制度化專案管理機制，整合既有不同填報系統並以視覺化呈現執行情形及API（開放系統）運用等特色，解決過去在管制作業上系統多元、資訊落差、重複填報及資訊分散等問題，簡化行政流程的起點，讓管考功能更有效，該管理系統榮獲「2020年標竿專案獎」。

    課程內容安排專案管理專業講師授課生命週期的專案管理作業模式，市府參議王雅禾以水利局經驗分享局處自主管理的方式與技巧。研考會則針對如何展開新型專案列管的系統實作進行說明，推廣管理系統運用，讓管考人員瞭解局處運用系統的經驗與新增列管實作情形，並且透過課程建立互動交流平台。

    南市研考會表示，學員透過實際操作熟悉使用方式，課程參與過程中，學員也針對局處業務日後可能採用的情境提出問題及互動討論，透過這個課程將多目標系統化的管考方式在局處間撒下種子，後續也將持續協助導入及深化運用。

    南市研考會辦公務員專案管理培訓，講師授課情形。（南市研考會提供）

    南市研考會辦公務員專案管理培訓，講師授課情形。（南市研考會提供）

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