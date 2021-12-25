「浴火鳳凰」楊小寧台南展新漢畫 助燒傷友走向陽光

台南新藝文空間「炘宸藝術」，開幕首展由名畫家楊小寧當場揮毫的作品。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/25 13:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化古都再添藝文新空間「炘宸藝術」，今（25）日開幕首展，展出知名畫家楊小寧的新漢畫，她並當眾揮毫，畫出象徵富貴的牡丹花，看似輕鬆的筆觸下，一朵朵雍容華貴花朵就在畫紙上綻放出生命力。

楊小寧擅長新漢畫、寫意花鳥、人物，以及身兼書畫、裝錶2大長才，更是中國國家一級美術師以及修復裱褙大師，辦過的畫展不勝枚舉，包含台灣、中國、日本，以及遠征法國巴黎。

她來台定居已逾20年，目前定居在台南，其實有一段奮鬥的感人故事。2006年過春節時，不幸因瓦斯氣爆，導致雙手及顏面遭受2到3度嚴重灼傷；更痛苦的是，當時面目全非、傷勢最嚴重的時候，故鄉又傳來她父親過世的消息，接踵而至的打擊，讓她幾乎完全崩潰，在那段艱難困苦的日子裡，幸好有台灣各界朋友幫忙，才讓她恢復健康與自信。

為感謝台灣各界的關愛，楊小寧與炘宸藝術合作，撙節開幕活動費用，由炘宸藝術捐贈5萬元給陽光基金會，希望能幫助更多被火吻的朋友可以勇敢面對人生。

今天開幕式，內政部次長陳宗彥也回家鄉參加活動，他肯定炘宸藝術董事長李文誠在經營事業有成，不忘回饋社會公益與文化藝術，為城市的向上提升付出熱心。

炘宸藝術館長兼執行長吳政緯表示，未來藝術館除了展覽之外，定期更新主題展，也將開辦課程教學，札根國畫藝術，推廣台灣新漢畫。

名畫家楊小寧的新漢畫，獨樹一格。（記者洪瑞琴攝）

名畫家楊小寧的小品創作。（記者洪瑞琴攝）

「炘宸藝術」今天開幕首展，內政部次長陳宗彥（左2）以台南子弟身份回家鄉參加活動，與炘宸藝術董事長李文誠（左1）、楊小寧老師（右2）、館長兼執行長吳政緯（右1）共襄盛舉。（炘宸藝術提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法