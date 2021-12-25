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    秀創意不忘做公益 國際技能競賽贈1.2噸白米助弱勢

    靜態類競賽項目之一的新娘捧花創意設計。（記者王姝琇攝）

    靜態類競賽項目之一的新娘捧花創意設計。（記者王姝琇攝）

    2021/12/25 12:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕第八屆國際文創盃國際技能競賽今（25日）熱鬧登場，賽場集結上千名創意好手，在總計113個競賽項目中呈現出最佳作品，爭取好成績；台灣文創多元發展協會同時也舉辦歲末送暖，捐贈5萬元獎學金及1256公斤白米，關懷弱勢學子。

    由台灣文創多元發展協會主辦的國際文創盃國際技能競賽，今年邁入第八屆，競賽項目包括動態類的美容、美髮、時尚新娘化妝、眼線和唇部紋綉，以及靜態類的美甲創意、新娘捧花等上百種項目，參賽者更涵蓋國中至大專院校、社會團體等不同年齡層，以及來自國外的選手，各界好手齊聚一堂，用創意作品激盪交流。

    上午主會場進行時尚新娘化妝真人現場競賽項目，每位好手帶著自己的模特兒做出整體造型，各個都使出渾身解數，舞台上更是爭奇鬥艷。另一邊的靜態作品種類更是琳瑯滿目，除與造型有關的數十種項目之外，還有彩繪創作、自由繪畫創作、芭比娃娃創意服飾，當中更驚見以振興三倍券為主題的作品，讓與會觀眾驚奇萬分！

    協會創會會長吳敏榮表示，琳瑯滿目的上千件創意作品，都是國內外金頭腦及美容藝術好手心血的結晶，經裁判精挑細選脫穎而出，未來將彙集成冊申請國家圖書館審查頒予ISBN字號，透過圖文紀錄保存每個世代的創意理念，並持續無限延伸。

    吳敏榮強調，為關懷社會弱勢族群，協會依往例舉辦捐贈弱勢獎學金與白米活動，今年共計捐出5萬元及1256公斤白米，將給予3個社福團體及崇明國中、瀛海中學等5個單位，藉此拋磚引玉號召更多人投入公益，展現愛心與服務大眾的精神。

    今天上午進行時尚新娘化妝真人現場競賽項目，每位好手都使出渾身解數。（記者王姝琇攝）

    今天上午進行時尚新娘化妝真人現場競賽項目，每位好手都使出渾身解數。（記者王姝琇攝）

    自由繪畫創作大專組赫見以振興三倍券為主題的作品。（記者王姝琇攝）

    自由繪畫創作大專組赫見以振興三倍券為主題的作品。（記者王姝琇攝）

    台灣文創多元發展協會捐贈628包（每包2公斤）白米及5萬元獎學金，協助社福團體及弱勢學子。（記者王姝琇攝）

    台灣文創多元發展協會捐贈628包（每包2公斤）白米及5萬元獎學金，協助社福團體及弱勢學子。（記者王姝琇攝）

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